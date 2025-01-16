Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR 101

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas carretas e dois carros na altura do km 129 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). O trânsito no local chegou a fluir por desvio e foi totalmente liberado por volta das 9h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco 101 informou que as vítimas foram encaminhadas para o hospital. No local atuam os recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância.
A reportagem de A Gazeta pediu detalhes à PRF sobre as circunstâncias do acidente. Quando houver retorno, o texto será atualizado.