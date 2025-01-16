Homem é morto em briga durante jogo de sinuca na Vila Rubim

Um homem de 42 anos foi morto a facadas no início da manhã desta quinta-feira (16) na Vila Rubim, região do Centro de Vitória, na Avenida Elias Miguel. O crime ocorreu por volta das 5h e causou congestionamento no trânsito devido ao isolamento da área para os trabalhos da Polícia Científica.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, com policiais militares que trabalhavam na ocorrência, a vítima estava em um posto de gasolina próximo ao local, jogando sinuca com outro homem. Os dois se desentenderam e o suspeito o atacou com uma faca.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e chegou a realizar os primeiros socorros, mas o homem não resistiu aos ferimentos. A vítima ainda não foi identificada e o suspeito segue foragido.
O trânsito na região ficou complicado desde as primeiras horas da manhã. Por volta das 6h45, o corpo da vítima ainda estava na rua, enquanto a polícia trabalhava na coleta de evidências. Às 7h, o corpo foi retirado e o tráfego de veículos liberado.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".