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Previsão do tempo

ES recebe alerta de chuvas intensas para todas as cidades

Segundo o órgão, municípios podem ter ventos de até 60 km/h; aviso começou nesta quinta-feira e vai até a manhã de sexta-feira (17)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 jan 2025 às 10:56

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 10:56

Alerta para todos os municípios do ES
Alerta amarelo é válido para todos os municípios do Espírito Santo até sexta-feira (17) Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todos os 78 municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (16). Segundo o órgão, há risco baixo de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até 10h de sexta-feira (17).

Alerta amarelo

O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. 

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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