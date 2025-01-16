ES recebe alerta de chuvas intensas para todas as cidades

Alerta amarelo
O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta. Nelas, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).