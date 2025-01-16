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Em Apiacá

Cinco são presos no ES por tráfico e ligação com líder de facção do RJ

Suspeitos têm entre 18 e 61 anos; investigações começaram em maio do ano passado e mandados foram cumpridos na última terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:33

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:33

Mulher de 27 anos, homem de 21 anos, mulher de 61 anos, homem de 18 anos e homem de 19 anos foram presos
Duas mulheres e três homens foram capturados durante a operação que ocorreu no Sul do Estado Crédito: Polícia Civil
Três homens, de 18, 19 e 21 anos, e duas mulheres, de 27 e 61 anos, foram presos em uma operação no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (14). O grupo, segundo a Polícia Civil, é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que está na cadeia em Bangu, no Rio de Janeiro, mas mesmo de lá era responsável por atividades criminosas em municípios capixabas.
As prisões, segundo a Polícia Civil, foram resultado de investigações que começaram após uma ação ocorrida em maio do ano passado. Na ocasião, um homem de 24 anos foi capturado. Esse suspeito é filho da mulher de 61 anos e irmão da jovem de 27 anos presas na última terça-feira. 
A partir da prisão dele, as investigações mostraram que traficantes de Apiacá eram associados a um criminoso de 30 anos do Rio de Janeiro. Esse suspeito, que não teve o nome divulgado, está preso na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu. 
Segundo a Polícia Civil capixaba, ele é apontado como líder de uma célula da facção TCP, que atua nos distritos de Santo Eduardo e Santa Maria, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e em Ponte de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, além de Apiacá e Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo.
Os suspeitos presos em Apiacá não tiveram os nomes divulgados. Eles vão responder por envolvimento no tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Os homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e as mulheres para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).
Com o apoio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o indivíduo de 30 anos, outro mandado foi cumprido contra um homem de 21 anos, preso no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, pela participação dele nos crimes.

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