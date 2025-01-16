Cinco são presos no ES por tráfico e ligação com líder de facção do RJ

Duas mulheres e três homens foram capturados durante a operação que ocorreu no Sul do Estado Crédito: Polícia Civil

As prisões, segundo a Polícia Civil, foram resultado de investigações que começaram após uma ação ocorrida em maio do ano passado. Na ocasião, um homem de 24 anos foi capturado. Esse suspeito é filho da mulher de 61 anos e irmão da jovem de 27 anos presas na última terça-feira.

A partir da prisão dele, as investigações mostraram que traficantes de Apiacá eram associados a um criminoso de 30 anos do Rio de Janeiro. Esse suspeito, que não teve o nome divulgado, está preso na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu.

Segundo a Polícia Civil capixaba, ele é apontado como líder de uma célula da facção TCP, que atua nos distritos de Santo Eduardo e Santa Maria, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e em Ponte de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, além de Apiacá e Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo.

Os suspeitos presos em Apiacá não tiveram os nomes divulgados. Eles vão responder por envolvimento no tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Os homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e as mulheres para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI).