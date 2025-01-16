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Meio ambiente

Gavião em perigo de extinção é visto pela primeira vez em Mimoso do Sul

Funcionário do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) – Unidade de Conservação Estadual fez registro do gavião-pombo-grande na última segunda-feira (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2025 às 13:45

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 13:45

Gavião-pombo-grande foi registrado pela primeira vez em Mimoso do Sul
Gavião-pombo-grande foi registrado pela primeira vez em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | Monast
Um gavião-pombo-grande foi registrado pela primeira vez em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (13), por um funcionário do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) – Unidade de Conservação Estadual. O aparecimento da ave é o 13º registro confirmado da espécie no Estado por uma plataforma de registro de aves no país.
Gestor do Monast, Guilherme Carneiro de Mendonça, conta que ficou muito feliz com registro fotográfico da ave, que aconteceu de forma inusitada na localidade de Vale Ribeirão das Flores. “Agentes estavam fazendo uma vistoria, um monitoramento ambiental, e, por acaso, viram a plumagem branca no topo de uma árvore. Puxaram o zoom da câmera e conseguiram as imagens”, afirmou.
O gestor revela que além de apreciar a beleza do animal, o aparecimento confirma que importância da conservação do meio ambiente na unidade e reforça a necessidade de proteger os habitats naturais da região.
"O gavião-pombo-grande é uma ave de topo de cadeia alimentar. Sua presença é um indicador ambiental, de conservação ambiental. Pelo tipo de plumagem já é uma ave adulta, mas por imagem não é possível saber se é macho ou uma fêmea. Agora, precisamos monitorar para saber se há outros na região, ninhos"
Guilherme Carneiro de Mendonça - Gestor do Monast
Gavião-pombo-grande foi registrado pela primeira vez em Mimoso do Sul
Gavião-pombo-grande foi registrado pela primeira vez em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ Monast

Características

O gavião-pombo-grande mede entre 48 e 53 centímetros e possui características marcantes, como dorso e asas cinza-escuros quase negros, peito e ventre brancos, e uma cauda curta com base preta e ponta branca. A ave se alimenta de roedores, cobra e até outras aves menores.
Ele é parecido com o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus), mas se diferencia pelo maior tamanho, vocalização e pela ponta da cauda, que é totalmente branca. Foi o 13º registro confirmado da espécie no Estado na plataforma WikiAves.
O Monast tem 10.458,90 hectares e é a maior Unidade de Conservação da categoria Proteção Integral criada pelo Estado. A área - entre Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul - é administrada pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). 

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