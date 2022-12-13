Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Mimoso do Sul

Grávida suspeita de matar o marido no Sul do ES muda versão sobre o crime

Em depoimento, inicialmente a mulher havia alegado que ela e o esposo haviam se desentendido. Posteriormente, ela disse que dormia no banco traseiro do carro e acordou com o marido ferido

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 15:37

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 dez 2022 às 15:37
Uma mulher, de 26 anos, grávida e suspeita de matar o marido esfaqueado na madrugada de segunda-feira (12), no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, deu mais de uma versão sobre o crime à polícia.
Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher foi questionada sobre o que havia ocorrido. Inicialmente, ela afirmou ser moradora do distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e que teria se desentendido com o esposo, de 33 anos, na noite de domingo (11), pois ele havia levado mulheres para a residência do casal.
Ainda de acordo com as informações da PM, durante a madrugada de segunda-feira, ela sentiu dores na região do abdômen, visto que está grávida, e pediu ao marido que a levasse ao hospital de Mimoso do Sul.
No deslocamento, a mulher contou à polícia que ela e o marido teriam sido vítimas de um assalto e que um indivíduo teria esfaqueado o companheiro dela.
“Porém, posteriormente, ela entrou em contradição e disse que não sabia o que teria acontecido. Que estava dormindo no banco de trás do carro quando foi acordada pelo marido, que estava ferido. A mulher também não soube explicar o que teria causado o corte em um dos dedos”, divulgou a corporação.

O crime

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (12). A PM foi acionada pela manhã para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca. No local, já havia uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendendo um homem e a companheira dele, socorridos para o Hospital Apóstolo Pedro, no município.
De acordo com a polícia, o carro que era conduzido pelo indivíduo estava estacionado, ocupando parte do acostamento da pista. No hospital, os policiais entraram em contato com o homem, que estava estabilizado pela equipe médica.
Para a polícia, o homem disse que conduzia o veículo pela rodovia ES 391 e que a esposa dele estava no banco traseiro. “O casal teria se desentendido, porque a mulher estaria com ciúmes do companheiro. Ao se aproximar do perímetro urbano de Mimoso do Sul, ela teria desferido golpes de faca no marido, que atingiram o pescoço do lado direito e o peito dele”, comunicou a PM.
Após o fato, a polícia explicou que a mulher jogou a faca em um local incerto, e o objeto não foi encontrado. “Não foi possível colher mais detalhes, pois a vítima teve seu quadro agravado, evoluindo a óbito”, disse a PM.
De acordo com a corporação, a mulher deu entrada no hospital com as roupas sujas de sangue e com um corte em um dos dedos da mão esquerda. “Ela alegava estar em trabalho de parto, entretanto a equipe médica constatou que não havia esse quadro. Dessa forma, a mulher foi medicada e encaminhada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim”, completou.
Polícia Civil (PC) informou que a suspeita foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuada em flagrante por homicídio e foi encaminhada ao presídio.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O procedimento será encaminhado à Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Veja Também

Suspeito de ferir duas cadelas é investigado em Mimoso do Sul

Moradores são resgatados de casa em chamas em Mimoso do Sul

Marido é preso suspeito de agredir e esfaquear mulher em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Mimoso do Sul Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados