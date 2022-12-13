Grávida suspeita de matar o marido no Sul do ES muda versão sobre o crime

Segundo a Polícia Militar (PM) , a mulher foi questionada sobre o que havia ocorrido. Inicialmente, ela afirmou ser moradora do distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro , e que teria se desentendido com o esposo, de 33 anos, na noite de domingo (11), pois ele havia levado mulheres para a residência do casal.

Ainda de acordo com as informações da PM, durante a madrugada de segunda-feira, ela sentiu dores na região do abdômen, visto que está grávida, e pediu ao marido que a levasse ao hospital de Mimoso do Sul.

No deslocamento, a mulher contou à polícia que ela e o marido teriam sido vítimas de um assalto e que um indivíduo teria esfaqueado o companheiro dela.

“Porém, posteriormente, ela entrou em contradição e disse que não sabia o que teria acontecido. Que estava dormindo no banco de trás do carro quando foi acordada pelo marido, que estava ferido. A mulher também não soube explicar o que teria causado o corte em um dos dedos”, divulgou a corporação.

O crime

O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (12). A PM foi acionada pela manhã para atender uma ocorrência de homicídio por arma branca. No local, já havia uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendendo um homem e a companheira dele, socorridos para o Hospital Apóstolo Pedro, no município.

De acordo com a polícia, o carro que era conduzido pelo indivíduo estava estacionado, ocupando parte do acostamento da pista. No hospital, os policiais entraram em contato com o homem, que estava estabilizado pela equipe médica.

Para a polícia, o homem disse que conduzia o veículo pela rodovia ES 391 e que a esposa dele estava no banco traseiro. “O casal teria se desentendido, porque a mulher estaria com ciúmes do companheiro. Ao se aproximar do perímetro urbano de Mimoso do Sul, ela teria desferido golpes de faca no marido, que atingiram o pescoço do lado direito e o peito dele”, comunicou a PM.

Após o fato, a polícia explicou que a mulher jogou a faca em um local incerto, e o objeto não foi encontrado. “Não foi possível colher mais detalhes, pois a vítima teve seu quadro agravado, evoluindo a óbito”, disse a PM.

De acordo com a corporação, a mulher deu entrada no hospital com as roupas sujas de sangue e com um corte em um dos dedos da mão esquerda. “Ela alegava estar em trabalho de parto, entretanto a equipe médica constatou que não havia esse quadro. Dessa forma, a mulher foi medicada e encaminhada para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim”, completou.

Polícia Civil (PC) informou que a suspeita foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuada em flagrante por homicídio e foi encaminhada ao presídio.