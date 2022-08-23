Moradores são resgatados de casa em chamas em Mimoso do Sul

Mimoso do Sul, no Um casal de moradores foi resgatado de uma casa em chamas no Morro da Palha, em, no Sul do Estado . A residência pegou fogo no final da tarde desta terça-feira (23) e vizinhos retiraram o casal do local antes que as chamas se alastrassem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segunda uma moradora da região – que pediu para não ser identificada – havia um casal de moradores na casa quando o incêndio começou. “Eles foram socorridos, os moradores tiraram eles de lá e eles não se machucaram”, disse.

Ainda de acordo com a moradora, além da casa, um muro da vizinhança pegou fogo. No entanto, os moradores jogaram água e conseguiram conter as chamas.

FOGO CONTROLADO

A Defesa Civil informou que o fogo já foi controlado e recebeu o apoio do caminhão-pipa da prefeitura, junto ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Segundo o órgão, a moradora da residência era acompanhada pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município e precisava de cuidados especais, pois estava com a saúde debilitada. “Ela não queria sair de casa, uma irmã estava tentando tirá-la”, comunicou.

Para a Defesa Civil, a moradora e vizinhos acreditam que o incêndio possa ter sido criminoso, contudo, não apontam suspeitas. “Amanhã (24) vamos averiguar melhor isso e ver quais as medidas nós vamos tomar com ela, se vai para casa de algum parente, se a gente vai ter que encaminhar para algum lugar social ou até um lar de cuidados especiais”, pronunciou.

De acordo com a Defesa Civil, a diretora do CRAS explicou que a mulher é acompanhada e recentemente recebeu uma reforma na casa, bem como uma limpeza no quintal. Além disso, disse que ela teria um companheiro que vivia com ela. A casa, após o incêndio, teria ficado toda queimada.

Sobre o caso, o Corpo de Bombeiros informou que também atuou no local, por volta das 17h. As chamas atingiram o quintal da casa e a parte externa de uma outra edificação. O combate, de acordo com os militares, foi realizado e o fogo extinto, com apoio de um caminhão pipa do município. Não houve feridos, ou pedido de perícia.

SEM INTERDIÇÃO

Na manhã desta quarta-feira (24), o coordenador da Defesa Civil, Leonardo Ferreira da Silva, e servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social estiveram no local. Não houve necessidade de interdição do imóvel, já que a estrutura da casa não foi comprometida, e a moradora optou por permanecer na residência, vivendo em um cômodo. A prefeitura vai auxiliar na limpeza do terreno.