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Sul do ES

Carreta pega fogo e fica destruída na BR 101, em Mimoso do Sul

O incêndio aconteceu na noite de sábado (21) e deixou o veículo carregado de bobinas tomado pelas chamas. Veja as imagens

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 19:10

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 mai 2022 às 19:10
Uma carreta carregada de bobinas de ferro pegou fogo na BR 101, no Km 452, perto do pedágio de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O incêndio aconteceu na noite de sábado (21) e uma pessoa foi levada ao hospital. Imagens registraram como o veículo ficou destruído. De acordo com a  Eco101, a ocorrência envolveu duas carretas, mas não deu informações sobre a dinâmica de um possível acidente.
Carreta pega fogo e fica totalmente destruída em Mimoso do Sul
Veículo de grande porte pegou fogo no sábado (21), em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ 3BBM
A equipe do Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) do Posto Avançado de Bombeiros de Mimoso do Sul (Pamis) foi acionada para atender a ocorrência. No local do incêndio, eles identificaram que o veículo bitrem já estava totalmente tomado pelas chamas. “Com a chegada do apoio do Auto Tanque conseguimos finalizar o combate”, informou.
Segundo o registro dos bombeiros, a equipe da Eco101 realizou a limpeza do trecho afetado e ficou responsável pelo local. “Após atendimento realizado, cada viatura retornou para suas respectivas bases”, disse.
No local, ainda estiveram presentes a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). 
Procurado pela reportagem de A Gazeta, os Bombeiros não souberam informar a causa do incêndio ou se alguém ficou ferido. Já a PRF disse que não havia recebido a ocorrência até o início da tarde deste domingo (22). 
Em nota, a Eco101 comunicou que houve uma ocorrência envolvendo duas carretas no km 451, às 19h38. A  ambulância e o guincho da concessionária estiveram no local. Além disso, informou que uma pessoa foi levada ao hospital. 
Ainda de acordo com a Eco 101, as pistas ficaram interditadas, mas foram totalmente liberadas às 23h38.

Carreta pega fogo e fica totalmente destruída em Mimoso do Sul

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