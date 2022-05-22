Carreta pega fogo e fica destruída na BR 101, em Mimoso do Sul

Uma carreta carregada de bobinas de ferro pegou fogo na BR 101, no Km 452, perto do pedágio de Mimoso do Sul , no Sul do Estado . O incêndio aconteceu na noite de sábado (21) e uma pessoa foi levada ao hospital. Imagens registraram como o veículo ficou destruído. De acordo com a Eco101, a ocorrência envolveu duas carretas, mas não deu informações sobre a dinâmica de um possível acidente.

Veículo de grande porte pegou fogo no sábado (21), em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ 3BBM

A equipe do Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) do Posto Avançado de Bombeiros de Mimoso do Sul (Pamis) foi acionada para atender a ocorrência. No local do incêndio, eles identificaram que o veículo bitrem já estava totalmente tomado pelas chamas. “Com a chegada do apoio do Auto Tanque conseguimos finalizar o combate”, informou.

Segundo o registro dos bombeiros, a equipe da Eco101 realizou a limpeza do trecho afetado e ficou responsável pelo local. “Após atendimento realizado, cada viatura retornou para suas respectivas bases”, disse.

No local, ainda estiveram presentes a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

Procurado pela reportagem de A Gazeta, os Bombeiros não souberam informar a causa do incêndio ou se alguém ficou ferido. Já a PRF disse que não havia recebido a ocorrência até o início da tarde deste domingo (22).

Em nota, a Eco101 comunicou que houve uma ocorrência envolvendo duas carretas no km 451, às 19h38. A ambulância e o guincho da concessionária estiveram no local. Além disso, informou que uma pessoa foi levada ao hospital.

Ainda de acordo com a Eco 101, as pistas ficaram interditadas, mas foram totalmente liberadas às 23h38.