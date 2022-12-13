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Susto e confusão

Barulho de tiro assusta passageiros em ônibus do Transcol em Cariacica

Testemunhas relatam que o motorista do coletivo e um homem se desentenderam. Caso aconteceu no bairro Jardim América, nesta terça-feira (13)

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 19:04
Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma confusão dentro de um coletivo do Sistema Transcol na tarde desta terça-feira (13). Testemunhas contaram que o fato aconteceu no ônibus da linha 515 (com destino ao Terminal de Laranjeiras, na Serra), no bairro Jardim América, em Cariacica, e que um tiro chegou a ser disparado.
Pelo vídeo, é possível ver que um homem é contido por outras pessoas enquanto tenta subir no coletivo. Após uma breve discussão, o motorista parece mexer em uma bolsa e, logo em seguida, um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo é ouvido – apesar da polícia não confirmar o fato. 
Desesperados, alguns passageiros gritam. Quem está do lado de fora do veículo, aparentemente em posto de gasolina, também sai correndo.
Segundo relatos de populares, o homem que estava do lado de fora do coletivo teria tentado bater no motorista, que revidou atirando contra ele. Não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento entre os dois nem se alguém ficou ferido. 
Procurada, a Polícia Militar informou que o Ciodes recebeu a informação de que havia um indivíduo armado no interior de um coletivo. no bairro Jardim América, em Cariacica. O patrulhamento foi realizado na região, porém, nada foi constatado. O veículo não foi localizado e ninguém abordou a viatura.
"O frentista de um posto relatou que os passageiros desceram do ônibus no momento do fato e não aguardaram a chegada da PM", frisou a instituição, em nota. 
Questionado sobre o caso e o possível uso de arma de fogo dentro do ônibus, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou apenas que a empresa responsável pelo coletivo está apurando os fatos.
"O GVBus lamenta a situação e ressalta que as operadoras do Sistema Transcol não admitem em hipótese alguma que seus colaboradores trabalhem armados", ressaltou.
A reportagem também procurou o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) para mais detalhes. Se houver retorno, este texto será atualizado.

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