Barulho de tiro assusta passageiros em ônibus do Transcol em Cariacica

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma confusão dentro de um coletivo do Sistema Transcol na tarde desta terça-feira (13). Testemunhas contaram que o fato aconteceu no ônibus da linha 515 (com destino ao Terminal de Laranjeiras, na Serra), no bairro Jardim América, em Cariacica , e que um tiro chegou a ser disparado.

Pelo vídeo, é possível ver que um homem é contido por outras pessoas enquanto tenta subir no coletivo. Após uma breve discussão, o motorista parece mexer em uma bolsa e, logo em seguida, um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo é ouvido – apesar da polícia não confirmar o fato.

Desesperados, alguns passageiros gritam. Quem está do lado de fora do veículo, aparentemente em posto de gasolina, também sai correndo.

Segundo relatos de populares, o homem que estava do lado de fora do coletivo teria tentado bater no motorista, que revidou atirando contra ele. Não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento entre os dois nem se alguém ficou ferido.

Procurada, a Polícia Militar informou que o Ciodes recebeu a informação de que havia um indivíduo armado no interior de um coletivo. no bairro Jardim América, em Cariacica. O patrulhamento foi realizado na região, porém, nada foi constatado. O veículo não foi localizado e ninguém abordou a viatura.

"O frentista de um posto relatou que os passageiros desceram do ônibus no momento do fato e não aguardaram a chegada da PM", frisou a instituição, em nota.

Questionado sobre o caso e o possível uso de arma de fogo dentro do ônibus, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou apenas que a empresa responsável pelo coletivo está apurando os fatos.

"O GVBus lamenta a situação e ressalta que as operadoras do Sistema Transcol não admitem em hipótese alguma que seus colaboradores trabalhem armados", ressaltou.