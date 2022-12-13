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Acidente doméstico

Morre mãe de gêmeos que teve 70% do corpo queimado em Boa Esperança

A mulher e os filhos, um casal de gêmeos de um ano, ficaram feridos após um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (13)

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 17:05

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2022 às 17:05
Mãe e filhos gêmeos de um ano sofrem queimaduras em Boa Esperança
O resgate das vítimas foi realizado pelo helicóptero da Notaer, em Boa Esperança Crédito: Notaer
mulher de 25 anos, que sofreu queimaduras junto com dois filhos gêmeos de um ano após um acidente doméstico em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (13). A mulher teve 70% do corpo queimado e estava internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, desde o dia 30 de novembro, quando o acidente ocorreu.
De acordo com a Polícia Militar, mãe e os dois filhos, um menino e uma menina, ficaram feridos após um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar.
“A mulher relatou que preparava comida em um fogão improvisado com a utilização de álcool. Ao colocar mais líquido no recipiente, o fogo se alastrou e ela, com a intenção de apagar, chacoalhou o recipiente com álcool, o que ocasionou com que o líquido atingisse o corpo dela e dos filhos”, divulgou a PM.
Na ocasião do acidente, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que participou do resgate, informou que as crianças ficaram feridas em menor gravidade do que a mãe. A menina teve 36% do corpo afetado, já o menino, 27%. Os dois foram levados para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória.
Polícia Civil informou que foi acionada ao Hospital Jayme Santos Neves para recolher o corpo da mulher vítima de queimaduras. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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