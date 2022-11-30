Mãe e filhos gêmeos de um ano sofrem queimaduras em Boa Esperança

Uma mãe, de 25 anos, e dois filhos gêmeos de um ano precisaram ser resgatados de helicóptero após sofrerem queimaduras em Boa Esperança, no Norte do Estado, nesta quarta-feira (30). A mãe teve ferimentos gravíssimos enquanto os filhos se feriram em menor gravidade.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), duas tripulações aeromédicas foram ao local socorrer as vítimas de queimadura provocada por um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar.
A equipe informou que a mãe foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em estado gravíssimo – a unidade é referência no Estado no tratamento de vítimas de queimaduras. ‘A avaliação inicial é de 70% do corpo queimado”, divulgou o Notaer.
Já os gêmeos tiveram ferimentos em menor gravidade e foram levados para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória. De acordo com o Núcleo, a avaliação inicial é de que a menina teve 36% do corpo afetado, já o menino, 27%.
A Polícia Militar (PM) comunicou que foi acionada por populares nesta manhã. Para a polícia, eles informaram que estava acontecendo um incêndio em uma casa no Centro de Boa Esperança. “Imediatamente, os militares entraram no imóvel e encontraram uma mulher e seu casal de filhos com queimaduras pelo corpo”, disse, em nota.
Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as chamas foram apagadas pelos militares. “A mulher relatou que preparava comida em um fogão improvisado com a utilização de álcool. Ao colocar mais líquido no recipiente, o fogo se alastrou e ela, com a intenção de apagar, chacoalhou o recipiente com álcool, o que ocasionou com que o líquido atingisse o corpo dela e dos filhos”, divulgou a PM.