Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resgate aéreo

Mãe e filhos gêmeos de um ano sofrem queimaduras em Boa Esperança

A avaliação inicial é de que a mãe teve 70% do corpo queimado por causa de um acidente doméstico, já as crianças tiveram queimaduras em cerca de 36% e 27% da área corporal
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 nov 2022 às 16:33

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:33

Uma mãe, de 25 anos, e dois filhos gêmeos de um ano precisaram ser resgatados de helicóptero após sofrerem queimaduras em Boa Esperança, no Norte do Estado, nesta quarta-feira (30). A mãe teve ferimentos gravíssimos enquanto os filhos se feriram em menor gravidade.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), duas tripulações aeromédicas foram ao local socorrer as vítimas de queimadura provocada por um acidente doméstico, em que foi usado álcool para cozinhar.
Mãe e filhos gêmeos de um ano sofrem queimaduras em Boa Esperança
O resgate das vítimas foi realizado pelo helicóptero da Notaer, em Boa Esperança Crédito: Notaer
A equipe informou que a mãe foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, em estado gravíssimo – a unidade é referência no Estado no tratamento de vítimas de queimaduras. ‘A avaliação inicial é de 70% do corpo queimado”, divulgou o Notaer.
Já os gêmeos tiveram ferimentos em menor gravidade e foram levados para o Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória. De acordo com o Núcleo, a avaliação inicial é de que a menina teve 36% do corpo afetado, já o menino, 27%.
Polícia Militar (PM) comunicou que foi acionada por populares nesta manhã. Para a polícia, eles informaram que estava acontecendo um incêndio em uma casa no Centro de Boa Esperança. “Imediatamente, os militares entraram no imóvel e encontraram uma mulher e seu casal de filhos com queimaduras pelo corpo”, disse, em nota.
Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as chamas foram apagadas pelos militares. “A mulher relatou que preparava comida em um fogão improvisado com a utilização de álcool. Ao colocar mais líquido no recipiente, o fogo se alastrou e ela, com a intenção de apagar, chacoalhou o recipiente com álcool, o que ocasionou com que o líquido atingisse o corpo dela e dos filhos”, divulgou a PM.

Veja Também

Incêndio destrói 150 hectares de terrenos em Boa Esperança e Nova Venécia

Homem morre após acidente entre caminhonete e motoneta em Boa Esperança

Motorista fica ferido após bater em árvore em Boa Esperança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boa Esperança ES Norte Notaer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados