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Acidente

Motorista fica ferido após bater em árvore em Boa Esperança

Colisão ocorreu durante madrugada deste domingo (12). O homem, de 45 anos, ficou preso às ferragens, e foi retirado do carro com ferimentos na perna e na cabeça.

Publicado em 12 de Junho de 2022 às 18:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jun 2022 às 18:29
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Boa Esperança
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros
Um motorista de 45 anos ficou ferido após o veículo que ele dirigia bater em uma palmeira no trevo da localidade de Patrimônio do Bis, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 4h30 deste domingo (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens, e foi retirada do carro com ferimentos na perna esquerda e na cabeça.
Segundo a corporação, uma equipe de apoio dos bombeiros foi acionada para fazer o desencarceramento do homem, preso entre o painel do carro e o banco do motorista. Também foram feitos os primeiros socorros e o transporte até o hospital.
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Boa Esperança
Motorista fica ferido após carro bater em árvore em Boa Esperança Crédito: Corpo de Bombeiros
 A Gazeta também procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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