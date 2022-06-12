Motorista fica ferido após bater em árvore em Boa Esperança

Um motorista de 45 anos ficou ferido após o veículo que ele dirigia bater em uma palmeira no trevo da localidade de Patrimônio do Bis, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 4h30 deste domingo (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens, e foi retirada do carro com ferimentos na perna esquerda e na cabeça.
Segundo a corporação, uma equipe de apoio dos bombeiros foi acionada para fazer o desencarceramento do homem, preso entre o painel do carro e o banco do motorista. Também foram feitos os primeiros socorros e o transporte até o hospital.
A Gazeta também procurou a Polícia Militar para mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno o texto será atualizado.