Noroeste do ES

Homem morre após acidente entre caminhonete e motoneta em Boa Esperança

A vítima foi identificada pela PM como Leopoldino Fernandes. Ele estava em uma motoneta, quando colidiu contra uma caminhonete e faleceu no local
Vinícius Lodi

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 10:40

Boa Esperança, Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
Um homem morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de terça-feira (5) na rodovia ES 315, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Leopoldino Fernandes, sem a idade revelada. Ele estava em uma motoneta, quando colidiu contra uma caminhonete e faleceu no local.
O acidente aconteceu na zona rural do município, na estrada que dá acesso ao distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre. Para a PM, o motorista da caminhonete, uma Chevrolet S10, contou que a motoneta Shineray, pilotada por Leopoldino, vinha no sentido oposto e entrou na frente dele. Ele relatou que freou o veículo para evitar o acidente, mas não conseguiu. Leopoldino se chocou contra o para-brisa e caiu ao chão em seguida.
A morte da vítima foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). De acordo com a PM, o motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.
O motorista foi conduzido até a Delegacia Regional de Nova Venécia, de acordo com a PM. A  Polícia Civil informou, por nota, que ele foi ouvido e liberado. Isso porque, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o homem permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

