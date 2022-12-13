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Vídeo: suspeito tenta arrombar duas casas em bairros de Vitória

Câmeras de segurança da região mostram o momento em que um homem tenta arrombar os imóveis nos bairros República e Jardim Camburi utilizando apenas uma chave de fenda

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2022 às 19:08
Duas residências ficaram sob a mira de um criminoso na tarde de segunda-feira (12) nos bairros República e Jardim Camburi, em Vitória. Imagens do sistema de videomonitoramento mostram o momento em que o homem tenta arrombar os imóveis, utilizando apenas uma chave de fenda.
Pelo vídeo, é possível ver quando o suspeito chega em uma motocicleta e estaciona em frente a uma das casas, por volta das 14h. Assim que desce, ele olha para os lados, para ver se está sendo observado, e tenta arrombar o portão da residência. A ação criminosa dura poucos minutos.
Em nota enviada nesta terça-feira (13), a Polícia Militar informou que, na tarde dessa segunda-feira (12), foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto. Segundo o chamado, um indivíduo, a bordo de uma motocicleta, estava forçando o portão de uma casa para tentar invadi-la.
"No local, o solicitante relatou que viu o suspeito utilizando uma ferramenta para entrar na residência do vizinho. Rondas foram realizadas, mas o indivíduo não foi localizado", destacou, por nota.
A Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre a investigação do caso. Se houver retorno, esta matéria será atualizada.

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