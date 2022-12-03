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Polícia

Sequestro-relâmpago: aumento de casos acende alerta em Jardim da Penha

Polícia Militar realiza patrulhamento e abordagem de suspeitos no bairro; nos últimos dois meses, quatro mulheres foram vítimas de criminosos

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2022 às 12:51
Mulher é vítima de sequestro relâmpago em Jardim da Penha
Mulher é vítima de sequestro relâmpago em Jardim da Penha Crédito: Reprodução
Nos dois últimos meses, quatro mulheres foram vítimas de sequestros-relâmpagos em Jardim da Penha, em Vitória. A prática desse crime vem aumentando na Grande Vitória e acende um alerta no bairro.
Na noite de quinta-feira (1), duas moradoras passaram por este tipo de situação e a polícia está à procura do criminoso. O primeiro caso envolveu uma professora de 41 anos. Ela foi rendida em frente ao prédio onde mora. O bandido entrou no carro, circulou com ela e acabou por libertá-la sem levar nada.
Pouco tempo depois, uma outra mulher de 39 anos foi rendida e dela o criminoso conseguiu roubar R$ 8 mil, entre o dinheiro que estava com ela e transferência bancária pelo celular. A polícia acredita que os dois crimes foram cometidos pela mesma pessoa.
Peterson Pimentel, que é da área de segurança da Associação de Moradores de Jardim da Penha, orienta que todos devem ficar atentos ao entrar e sair dos condomínios. “As pessoas não devem ficar dentro do carro namorando ou mexendo no celular, por exemplo. Esta é uma realidade que está acontecendo e por isso é necessário ter cuidado”, comenta.
Em entrevista à TV Gazeta, o capitão Vítor da Polícia Militar informou que a corporação está realizando patrulhamento no bairro e que a ordem é abordar possíveis suspeitos.
“Com a abordagem e a circulação de viaturas, a nossa estratégia é coibir esse tipo de crime. Infelizmente, quando acontece, cabe tanto o serviço reservado da PM quanto da PC fazer a investigação para identificar e prender os autores dessa prática criminosa”, ressalta.
A Polícia Civil está atenta ao aumento desse tipo de crime e orienta as vítimas a registrarem boletim de ocorrência.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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