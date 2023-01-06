Justiça decreta prisão de suspeito de matar a ex em Colatina

Carlos Magno Farias Ramos, ex-companheiro de Gabrielly Mennas da Silva, é procurado pela polícia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma câmera de segurança da casa flagrou o momento do crime. As imagens mostram uma criança, sobrinha da mulher, correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada. Os tiros também quebraram a porta de vidro da casa.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, após realizar os disparos, Carlos fugiu em um carro de cor preta.

Ex ameaçou Gabrielly horas antes

Segundo a família, o casal ficou junto por cerca de 6 meses, e o homem não aceitava o fim do namoro. Por temer pela própria vida, Gabrielly havia pedido uma medida protetiva contra o ex.

O irmão da mulher, Felipe Mennas, relatou em entrevista à TV Gazeta que durante a tarde desta quarta-feira, o suspeito teria ido até o local de trabalho dela e feito ameaças de morte contra ela. A mulher chamou a polícia, foi levada para outro local, mas depois acabou voltando para casa. No Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consta o comunicado de descumprimento de medida protetiva.

Nas redes sociais, Gabrielly já tinha compartilhado prints de conversas com o ex, em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens o suspeito diz: “vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo”.

Antes do crime, o ex da vítima a ameaçou em uma conversa por aplicativo de troca de mensagens Crédito: Redes sociais

O que diz a Polícia Civil

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, como feminicídio, ou seja, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Em atualização nesta sexta-feira (6), a Polícia Civil de Colatina confirmou que já há um mandado de prisão contra Carlos, e que o suspeito ainda não foi localizado. O homem possui condenações por crimes de roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e vias de fato.