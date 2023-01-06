Um homem de 39 anos, identificado como Diego Moacir Jung, foi preso em Terra Vermelha, Vila Velha , na noite desta quinta-feira (5). A ficha é extensa: ele é apontado como um dos bandidos mais procurados do Rio Grande do Sul , especialista em explosivos, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e participante de pelo menos oito crimes da modalidade conhecida como "novo cangaço" — quando a cidade é cercada para que a quadrilha roube agências bancárias.

Segundo a Polícia Militar , Diego foi localizado após levantamentos indicando que suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas nacional e ligados à facção PCC (que tem origem em São Paulo) estariam em dois veículos trafegando por Vila Velha.

O carro do criminoso, uma Hilux branca, foi visto dentro de um posto de combustível. Ele foi abordado e, inicialmente, apresentou um documento falso, com outro nome. A PM já estava ciente de que ele usava essa tática e o identificou como Diego, que tinha mandado de prisão em aberto após ter rompido a tornozeleira eletrônica em 26 de abril do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Membro do PCC especialista em explosivos e em "novo cangaço" é preso no ES

Criminoso foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e depois encaminhado ao presídio Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Os policiais fizeram revista na caminhonete, até mesmo com a ajuda de cães farejadores, mas nada foi encontrado. Após a abordagem, Diego foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Quem é Diego Moacir Jung?

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo , Diego está no topo da lista dos mais procurados no Rio Grande do Sul e é uma das principais lideranças da organização criminosa “Bala na Cara”, que atua no estado gaúcho.

O bandido é condenado por crimes de porte ilegal de arma, roubos e extorsão, somando uma pena total ainda a ser cumprida de 48 anos e 11 meses. Além disso, possui três processos em andamento por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

Especialista em explosivos

Ainda segundo a polícia, Diego é considerado um dos maiores especialistas no uso de explosivos empregados contra agências bancárias no solo gaúcho, tendo a sua participação apontada em oito ações distintas no estilo "novo cangaço" no Rio Grande do Sul. Não foi informado, até o momento, o motivo pelo qual Diego estava em terras capixabas.