Um homem de 39 anos, identificado como Diego Moacir Jung, foi preso em Terra Vermelha, Vila Velha, na noite desta quinta-feira (5). A ficha é extensa: ele é apontado como um dos bandidos mais procurados do Rio Grande do Sul, especialista em explosivos, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e participante de pelo menos oito crimes da modalidade conhecida como "novo cangaço" — quando a cidade é cercada para que a quadrilha roube agências bancárias.
Segundo a Polícia Militar, Diego foi localizado após levantamentos indicando que suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas nacional e ligados à facção PCC (que tem origem em São Paulo) estariam em dois veículos trafegando por Vila Velha.
O carro do criminoso, uma Hilux branca, foi visto dentro de um posto de combustível. Ele foi abordado e, inicialmente, apresentou um documento falso, com outro nome. A PM já estava ciente de que ele usava essa tática e o identificou como Diego, que tinha mandado de prisão em aberto após ter rompido a tornozeleira eletrônica em 26 de abril do ano passado.
Membro do PCC especialista em explosivos e em "novo cangaço" é preso no ES
Os policiais fizeram revista na caminhonete, até mesmo com a ajuda de cães farejadores, mas nada foi encontrado. Após a abordagem, Diego foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Quem é Diego Moacir Jung?
De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, Diego está no topo da lista dos mais procurados no Rio Grande do Sul e é uma das principais lideranças da organização criminosa “Bala na Cara”, que atua no estado gaúcho.
O bandido é condenado por crimes de porte ilegal de arma, roubos e extorsão, somando uma pena total ainda a ser cumprida de 48 anos e 11 meses. Além disso, possui três processos em andamento por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.
Especialista em explosivos
Ainda segundo a polícia, Diego é considerado um dos maiores especialistas no uso de explosivos empregados contra agências bancárias no solo gaúcho, tendo a sua participação apontada em oito ações distintas no estilo "novo cangaço" no Rio Grande do Sul. Não foi informado, até o momento, o motivo pelo qual Diego estava em terras capixabas.
Em nota, a Polícia Civil disse que "o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Além disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de identidade falsa".