Criminosos se passam por advogados para aplicar golpes em Cachoeiro

Os golpes feitos por celulares são táticas usadas pelos criminosos para convencerem as vítimas a transferir dinheiro Crédito: Freepik

Os prints das conversas no Whatsapp mostram como os golpistas estão agindo. Eles se passam por representantes de escritórios de advocacia para roubar dinheiro das vítimas.

O advogado Izaías Barboza Júnior explicou como o golpe acontece. “Alguém se apresentava como se fosse secretário do escritório de advocacia, dizendo que precisava entrar em contato com um advogado imediatamente, ainda naquele dia, para poder tratar do recebimento de um alvará judicial”, disse.

Depois, ainda de acordo com o advogado, a pessoa entrava em contato com o advogado. “E ele já enviava uma sequência de mensagens preparada, induzindo a pessoa a cair no erro e se tornar uma vítima desses golpistas”, informou.

Para que os clientes acreditem na veracidade das informações e paguem o valor dos alvarás falsificados, os suspeitos alegam até desconto no imposto de renda, diante da proximidade do período de declaração.

Print de Whatsapp mostra golpe sendo aplicado Crédito: Arquivo pessoal

Vazamento de informações

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acredita que muitas das informações utilizadas pelos suspeitos vêm da internet, já que com o nome e sobrenome da pessoa é possível saber quais processos ela faz parte.

Outra hipótese é de que os suspeitos estejam recebendo informações privilegiadas vazadas de órgãos oficiais. “O sistema de governo federal, tribunais no Brasil sofreram esses ataques de hackers, enfim, a gente não sabe a dimensão disso, mas efetivamente ocorreram esses ataques”, falou a tesoureira da OAB Kênia de Arruda.

No escritório do advogado Weliton Roger Altoé, os criminosos buscaram um tipo de cliente especifico. E um deles chegou a cair no golpe. ”Perdeu, não foi uma importância alta, mas perdeu uma importância pequena”, comentou.

De acordo com ele, esse crime está acontecendo desde o ano passado, mas passou mudanças. “Esse golpe ele já vem desde setembro, nós já fizemos quatro boletins de ocorrência, pois foram quatro formas diferentes de aplicação do golpe. Eles vêm mudando, se aperfeiçoando e tentando fazer melhor a cada investida”, contou Altoé.

Print de Whatsapp mostra golpe sendo aplicado Crédito: Arquivo pessoal

Orientações

Para não cair nesse tipo de golpe, é necessário estar atento a algumas informações sobre trâmites jurídicos. “Os golpistas muitas vezes falam ‘olha, isso tem que acontecer. Esse depósito tem que ser agora, pois o advogado está no tribunal e é para liberar’, mas isso não funciona dessa forma”, explicou a tesoureira do OAB.

Segundo Kênia, caso haja qualquer tipo de abordagem nesse sentido, é preciso ignorar e entrar em contato com o advogado que confia pelo número de contato ou indo até o escritório dele. “Mas não faça nada, porque não ocorre dessa questão de ser agora, tribunal não cobra nenhum valor para liberar crédito ou alvará”, pronunciou.

Para as vítimas, a tesoureira orienta que registre o crime. “Acione a polícia, faça o boletim de ocorrência presencialmente (na delegacia) ou on-line (pelo site ), então é importante que isso seja registrado e reportado também ao advogado ou envolvido”, completou.