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Segurança

WhatsApp anuncia novas medidas de proteção contra roubo de conta

Aplicativo anunciou novidades para evitar clonagem, prevenir programas maliciosos e fortalecer criptografia

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2023 às 14:15
SÃO PAULO, SP - Para acessar a conta de WhatsApp em um novo aparelho, usuários precisarão aprovar o procedimento no celular antigo. A novidade visa alertar sobre tentativas não autorizadas de transferência do perfil a outro dispositivo, e foi anunciada pela Meta nesta quinta-feira (13).
A transferência costuma ser a primeira etapa do golpe do WhatsApp clonado, em que terceiros conseguem entrar na conta da pessoa.
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
WhatsApp também vai passar a informar se uma conversa é protegida por criptografia Crédito: Divulgação
Atualmente, é preciso inserir um código de verificação enviado por SMS na hora de um efetuar um novo login. No entanto, golpistas conseguem burlar o reconhecimento, entrando em contato com o alvo e simulando precisar dos caracteres informados pelo WhatsApp para prestar algum serviço.
A necessidade de autorização no celular anterior serve como mais uma etapa de proteção, de acordo com comunicado divulgado pelo aplicativo de mensagens.
O WhatsApp também diz ter reforçado a segurança contra programas maliciosos, que podem explorar o telefone sem autorização do dono. O aplicativo adicionou etapas de verificação automática para evitar acesso de desconhecidos além do dono do celular.
A empresa também vai passar a informar se uma conversa é protegida por criptografia. Basta selecionar o contato desejado e clicar no botão "Criptografia". Já era possível confirmar essa medida de segurança, mas o aplicativo requeria a leitura de um QR Code.
As três medidas pretendem reforçar a proteção de contas no WhatsApp, segundo a Meta.
A empresa recomenda ainda que os usuários habilitem as opções de verificação em duas etapas e de backups protegidos com criptografia de ponta a ponta. A primeira se refere à habilitação de uma senha de seis caracteres para se conectar ao WhatsApp; a segunda, à proteção das conversas armazenadas na nuvem.
Nesta semana, o WhatsApp ainda anunciou outras novidades, como a liberação de um novo sistema de pagamento pelo aplicativo e a versão beta um novo modo que permite conectar até quatro celulares a uma única conta.

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