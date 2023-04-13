WhatsApp anuncia novas medidas de proteção contra roubo de conta

SÃO PAULO, SP - Para acessar a conta de WhatsApp em um novo aparelho, usuários precisarão aprovar o procedimento no celular antigo. A novidade visa alertar sobre tentativas não autorizadas de transferência do perfil a outro dispositivo, e foi anunciada pela Meta nesta quinta-feira (13).

A transferência costuma ser a primeira etapa do golpe do WhatsApp clonado , em que terceiros conseguem entrar na conta da pessoa.

WhatsApp também vai passar a informar se uma conversa é protegida por criptografia Crédito: Divulgação

Atualmente, é preciso inserir um código de verificação enviado por SMS na hora de um efetuar um novo login. No entanto, golpistas conseguem burlar o reconhecimento, entrando em contato com o alvo e simulando precisar dos caracteres informados pelo WhatsApp para prestar algum serviço.

A necessidade de autorização no celular anterior serve como mais uma etapa de proteção, de acordo com comunicado divulgado pelo aplicativo de mensagens.

O WhatsApp também diz ter reforçado a segurança contra programas maliciosos, que podem explorar o telefone sem autorização do dono. O aplicativo adicionou etapas de verificação automática para evitar acesso de desconhecidos além do dono do celular.

A empresa também vai passar a informar se uma conversa é protegida por criptografia. Basta selecionar o contato desejado e clicar no botão "Criptografia". Já era possível confirmar essa medida de segurança, mas o aplicativo requeria a leitura de um QR Code.

As três medidas pretendem reforçar a proteção de contas no WhatsApp, segundo a Meta.

A empresa recomenda ainda que os usuários habilitem as opções de verificação em duas etapas e de backups protegidos com criptografia de ponta a ponta. A primeira se refere à habilitação de uma senha de seis caracteres para se conectar ao WhatsApp; a segunda, à proteção das conversas armazenadas na nuvem.