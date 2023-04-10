Violência contra a mulher: Ligue 180 já pode ser acessado via WhatsApp

Desde o início de abril, o Ligue 180, serviço telefônico que orienta e encaminha denúncias de violência contra as mulheres, passou a contar com um canal no WhatsApp. O atendimento é feito por uma atendente virtual, chamada Pagu.

Assim que contactado, o serviço oferece várias opções de ajuda, mas a qualquer momento uma atendente da central pode ser acionada. A equipe da central é composta somente por mulheres desde março.

De acordo com o Ministério das Mulheres, o atendimento sobre violência contra mulheres era feito pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100. Agora, com a separação dos serviços, o ministério poderá coletar dados acerca de violência contra a mulher por meio do WhatsApp, a serem usados na formulação de políticas públicas.

O Ligue 180 funciona, por telefone e WhatsApp, 24 horas, todos os dias da semana, de qualquer lugar do país.

Para adicionar o Ligue 180 no WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número (61) 9610-0180.

Denúncias anônimas

Em todas as plataformas, os canais de atendimento do Disque 100 e do Ligue 180 são gratuitos. As denúncias são anônimas e o denunciante recebe um número de protocolo para que possa acompanhar o andamento. Qualquer pessoa pode acionar o serviço que funciona diariamente, 24h, incluindo sábados, domingos e feriados.

O serviço cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes. Além de denúncias, a plataforma recebe reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

Entre os grupos atendidos pelo Disque 100, estão crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, população LGBT e população em situação de rua.