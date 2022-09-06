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Dinheiro

Cinco dicas para economizar no feriado sem deixar a diversão de lado

Aproveite o feriado para descansar e relaxar, sem gastar muito. Com organização e foco, é possível poupar e se divertir. Afinal, a vida não é só pagar boletos

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 08:59

Públicado em 

06 set 2022 às 08:59
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Tem feriado chegando e você já deve ter se programado para aproveitar, curtir ou descansar. Mas, como fazer isso mantendo o bolso em dia? Seja qual for o seu programa, sempre é possível economizar.
Porém, é comum as pessoas não preverem esses gastos no orçamento e não se preparam financeiramente. É muito importante incluí-los no planejamento financeiro e definir a programação, de acordo com a disponibilidade dos recursos.
Se você quer curtir o feriado sem comprometer o seu orçamento, veja algumas dicas para aproveitar mantendo a consciência financeira.

01

Defina quanto você pode gastar

O primeiro passo antes de curtir o feriado é fazer contas. Por isso, é importante definir previamente o valor que você pode gastar para evitar compras por impulso. Uma boa prática, que pode tornar ainda mais fácil a organização é definir o valor a ser gasto por dia, evitando despesas excedentes.

02

Pesquise antes de viajar

Dependendo da época do ano, os preços de passagens e hospedagens ficam mais caros; é a famosa alta temporada. Por isso, pesquise bem sobre o local e, no caso de compra de passagens aéreas, faça com antecedência, para garantir preços mais em conta. Também, fique atento às promoções de milhas e cashback, são inúmeras as oportunidades. Mas se os gastos com a viagem comprometerem seu orçamento, pense em outras alternativas e se planeje para viajar em outra oportunidade.

03

Busque programações gratuitas

Se você está com a grana curta, procure opções gratuitas da sua cidade, como praias, parques, praças, pontos turísticos e apresentações musicais. Esses são ótimos locais para levar as crianças e curtir com a família.

04

Use e abuse de filmes e livros

Se o seu objetivo é se divertir descansando, aproveite para iniciar uma série nova, colocar a leitura em dia ou fazer uma sessão "cinema em casa" com a família. Use a criatividade e aproveite para relaxar, mantendo as contas em dia.

05

Inclua o lazer no seu orçamento

Dessa forma, você se diverte sem se preocupar com o bolso. Reserve uma quantia do seu ganho mensal para essa finalidade e registre todos os gastos. Com organização e foco, é possível poupar e se divertir. Afinal, a vida não é só pagar boletos.
Os momentos de descanso são fundamentais para manter o equilíbrio pessoal e profissional, contribuindo para o aumento da criatividade, concentração e disposição.
Aproveite o feriado para se divertir, descansar e relaxar, sem gastar muito!
Cuidar da sua saúde financeira, além de proporcionar mais qualidade de vida e evitar o acúmulo de novas dívidas, também ajuda a manter as finanças no azul.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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