Cinco dicas para economizar no feriado sem deixar a diversão de lado

01

Defina quanto você pode gastar

O primeiro passo antes de curtir o feriado é fazer contas. Por isso, é importante definir previamente o valor que você pode gastar para evitar compras por impulso. Uma boa prática, que pode tornar ainda mais fácil a organização é definir o valor a ser gasto por dia, evitando despesas excedentes.

02

Pesquise antes de viajar

Dependendo da época do ano, os preços de passagens e hospedagens ficam mais caros; é a famosa alta temporada. Por isso, pesquise bem sobre o local e, no caso de compra de passagens aéreas, faça com antecedência, para garantir preços mais em conta. Também, fique atento às promoções de milhas e cashback, são inúmeras as oportunidades. Mas se os gastos com a viagem comprometerem seu orçamento, pense em outras alternativas e se planeje para viajar em outra oportunidade.

03

Busque programações gratuitas

Se você está com a grana curta, procure opções gratuitas da sua cidade, como praias, parques, praças, pontos turísticos e apresentações musicais. Esses são ótimos locais para levar as crianças e curtir com a família.

04

Use e abuse de filmes e livros

Se o seu objetivo é se divertir descansando, aproveite para iniciar uma série nova, colocar a leitura em dia ou fazer uma sessão "cinema em casa" com a família. Use a criatividade e aproveite para relaxar, mantendo as contas em dia.

05

Inclua o lazer no seu orçamento