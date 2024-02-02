O Espírito Santo tem três vezes mais igrejas do que escolas ou hospitais. O Censo 2022 apontou que no Estado são 15.694 endereços identificados como estabelecimentos religiosos, enquanto os recenseadores identificaram 4.561 instituições de ensino e 4.672 estabelecimentos de saúde. Nem somados os números de escolas e hospitais no Estado superam a quantidade de estabelecimentos religiosos.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (2). O estudo apontou ainda a existência de 228.608 endereços considerados de outras finalidades, como lojas, comércios, bancos, shoppings e prédios públicos, por exemplo. Já o número de domicílios, como casas e apartamentos, totalizou 1.794.597 unidades. O Censo 2022 calculou que o Espírito Santo conta com 3.833.486 habitantes, o que representa que há 2,13 pessoas por domicílio no Estado.
Foi a primeira vez que o IBGE divulgou esses dados, chamados de coordenadas geográficas dos endereços do país. O gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista, explica que cada coordenada geográfica se refere a uma espécie de endereço.
Espírito Santo tem três vezes mais igrejas do que escolas ou hospitais
Do total de endereços coletados no Censo 2022 no país, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos.
Segundo o IBGE, os dados estão à disposição da sociedade para aplicação em diversas situações, como a localização de endereços em áreas de risco, no caso de enchentes, deslizamentos e queimadas. Outro uso possível é localizar endereços em zonas de planejamento da administração pública, em unidades de conservação ambiental e em áreas de atuação de um determinado empreendimento.
Mapa mostra tipos de endereço por cidade no ES
Destaques por cidade
A Serra, município mais populoso do Espírito Santo, com 520.649 pessoas, é a cidade que lidera em números de estabelecimentos em algumas categorias, como igrejas, escolas, comércio e domicílios particulares. A cidade contabiliza 224.205 casas ou apartamentos, 368 creches e escolas, 27.351 estabelecimentos com comércio e prédios públicos e 2.071 centros religiosos.
Na área da saúde, Vitória e Vila Velha são as que concentram o maior número de hospitais e unidades de saúde. A cidade canela-verde tem 499 registros e a Capital conta com 476 unidades. Em terceiro lugar está a Serra, com 265 estabelecimentos. Confira mais dados na tabela abaixo.