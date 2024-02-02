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Espírito Santo tem três vezes mais igrejas do que escolas ou hospitais

IBGE divulgou pela primeira vez as coordenadas geográficas de todas as espécies de endereços do país, detalhada por municípios a partir de dados do Censo 2022

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 18:28

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 fev 2024 às 18:28
Profissionais serão contratados para o Censo 2020 (Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)
O Censo 2022 apontou que no Espírito Santo há mais de 15,6 mil endereços religiosos Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
Espírito Santo tem três vezes mais igrejas do que escolas ou hospitais. O Censo 2022 apontou que no Estado são 15.694 endereços identificados como estabelecimentos religiosos, enquanto os recenseadores identificaram 4.561 instituições de ensino e 4.672 estabelecimentos de saúde. Nem somados os números de escolas e hospitais no Estado superam a quantidade de estabelecimentos religiosos.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (2). O estudo apontou ainda a existência de 228.608 endereços considerados de outras finalidades, como lojas, comércios, bancos, shoppings e prédios públicos, por exemplo. Já o número de domicílios, como casas e apartamentos, totalizou 1.794.597 unidades. O Censo 2022 calculou que o Espírito Santo conta com 3.833.486 habitantes, o que representa que há 2,13 pessoas por domicílio no Estado. 
Foi a primeira vez que o IBGE divulgou esses dados, chamados de coordenadas geográficas dos endereços do país. O gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista, explica que cada coordenada geográfica se refere a uma espécie de endereço.
“Cada endereço tem uma coordenada. Se em um mesmo local há duas espécies de endereços, como um domicílio particular e um estabelecimento agropecuário, então esse mesmo endereço terá dois pares de coordenadas, com dois registros diferentes no arquivo do produto”.
Espírito Santo tem três vezes mais igrejas do que escolas ou hospitais
Do total de endereços coletados no Censo 2022 no país, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos.
Segundo o IBGE, os dados estão à disposição da sociedade para aplicação em diversas situações, como a localização de endereços em áreas de risco, no caso de enchentes, deslizamentos e queimadas. Outro uso possível é localizar endereços em zonas de planejamento da administração pública, em unidades de conservação ambiental e em áreas de atuação de um determinado empreendimento.

Mapa mostra tipos de endereço por cidade no ES

Destaques por cidade

A Serra, município mais populoso do Espírito Santo, com 520.649 pessoas, é a cidade que lidera em números de estabelecimentos em algumas categorias, como igrejas, escolas, comércio e domicílios particulares. A cidade contabiliza 224.205 casas ou apartamentos, 368 creches e escolas, 27.351 estabelecimentos com comércio e prédios públicos e 2.071 centros religiosos.
Na área da saúde, Vitória e Vila Velha são as que concentram o maior número de hospitais e unidades de saúde. A cidade canela-verde tem 499 registros e a Capital conta com 476 unidades.  Em terceiro lugar está a Serra, com 265 estabelecimentos. Confira mais dados na tabela abaixo.

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