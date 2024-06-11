Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Inflação acelera em maio com pressão de alimentos e chuvas no RS
Peso no bolso

Inflação acelera em maio com pressão de alimentos e chuvas no RS

IPCA de 0,46% vem acima das projeções do mercado; índice acumula alta de 3,93% em 12 meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jun 2024 às 11:48

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:48

RIO DE JANEIRO - Com pressão dos alimentos e impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), acelerou a 0,46% em maio, indicou nesta terça-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação veio após taxa de 0,38% em abril.
O novo resultado ficou acima da mediana das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam IPCA de 0,42% em maio.
Banca de verduras e legumes: brasileiro tenta alternativas à carne vermelha, que está em alta
Banca de verduras e legumes: grupo de alimentos impactou inflação  Crédito: Arquivo
No acumulado de 12 meses, a inflação acelerou a 3,93%, apontou o IBGE. Nesse recorte, o índice estava em 3,69% até a divulgação anterior. Em 12 meses, o IPCA vinha em trajetória de desaceleração desde outubro de 2023.
Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta de preços em maio. O segmento de alimentação e bebidas até desacelerou o ritmo de avanço (de 0,70% em abril para 0,62% no mês passado), mas exerceu o principal impacto no IPCA. A influência do grupo foi de 0,13%.

Veja Também

ES propõe reduzir ICMS de combustível de aviação para atrair mais voos

O IBGE apontou que o resultado dos alimentos foi impulsionado pela alta de tubérculos, raízes e legumes (6,33%). O destaque veio da batata-inglesa, que teve aumento de 20,61%, o maior impacto individual sobre o índice geral.
O IBGE associou o quadro ao período de menor oferta com a mudança de safra da batata e aos efeitos das fortes chuvas de maio no Rio Grande do Sul. A tragédia trouxe alerta para a inflação, já que o estado tem tradição na produção de alimentos, e plantações locais foram dizimadas pela força dágua.
"Em maio, com a safra das águas na reta final e um início mais devagar da safra das secas, a oferta da batata ficou reduzida. Além disso, parte da produção foi afetada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, que é uma das principais regiões produtoras", disse o gerente da pesquisa do IPCA, André Almeida.
O IBGE destacou que Porto Alegre teve a maior inflação entre as capitais: 0,87%.
"A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços. Em maio, as principais altas foram da batata-inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%)", disse Almeida.

Veja Também

Com azeite de oliva mais caro, saiba como substituir e economizar

As enchentes também impactaram a coleta dos preços do IPCA na região metropolitana de Porto Alegre. Os alagamentos fecharam ruas e paralisaram empresas, dificultando o trabalho presencial do IBGE.
O IPCA serve como referência para a meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central), cujo centro é de 3% em 2024.
A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais. Logo, a meta será cumprida se o IPCA ficar no intervalo de 1,5% (piso) a 4,5% (teto) no acumulado do ano.
O mercado financeiro prevê alta de 3,9% para o índice em 2024, conforme a mediana da edição mais recente do boletim Focus, divulgada na segunda (10) pelo BC. A estimativa segue abaixo do teto da meta (4,5%), mas foi revisada para cima pela quinta semana consecutiva.

Veja Também

Postos se preparam para aumento no preço da gasolina nesta semana

Supermercados do ES limitam compra de arroz após enchentes no RS

Arroz, pão e carne podem ficar mais caros no ES devido a enchentes no RS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Ibge Alimentos Bebida IPCA Inflação Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados