Defesa Civil confirma mais 3 mortes e tragédia no RS chega a 169 óbitos

SÃO PAULO - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã deste domingo (26) mais 3 mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 169 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 56 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 469 municípios foram afetados, 55.813 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas. Conforme o governo gaúcho, 77.639 pessoas foram resgatadas.

Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação / Governo do RS

A chuva retornou à região metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira (23) e fez os moradores reviverem o caos da grande enchente do lago Guaíba, que atingiu o nível de 5,33 m no último dia 2, superando o recorde de 4,76 m de 1941.

O nível do lago continua acima dos 4 m na manhã deste domingo, chegando a 4,13 m às 5h15 no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 m.

A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.