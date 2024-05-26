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  • Defesa Civil confirma mais 3 mortes e tragédia no RS chega a 169 óbitos
Tragédia no Sul do país

Defesa Civil confirma mais 3 mortes e tragédia no RS chega a 169 óbitos

Segundo o órgão estadual, 56 pessoas continuam desaparecidas

Publicado em 26 de Maio de 2024 às 11:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2024 às 11:53
SÃO PAULO - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã deste domingo (26) mais 3 mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 169 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 56 desaparecidos. São 806 feridos.
No total, 469 municípios foram afetados, 55.813 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas. Conforme o governo gaúcho, 77.639 pessoas foram resgatadas.
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul
Vias alagadas após fortes chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação / Governo do RS
A chuva retornou à região metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira (23) e fez os moradores reviverem o caos da grande enchente do lago Guaíba, que atingiu o nível de 5,33 m no último dia 2, superando o recorde de 4,76 m de 1941.
O nível do lago continua acima dos 4 m na manhã deste domingo, chegando a 4,13 m às 5h15 no cais Mauá, em Porto Alegre, onde a cota de inundação é de 3 m.

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A previsão indica cheia duradoura, com manutenção dos níveis elevados nos próximos dias, segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
O cenário mostra que os níveis devem oscilar em torno da marca dos 4 m e devem ocorrer elevações em consequência dos ventos e chuvas previstos para a próxima semana.
  • Situação no RS após chuvas:  
  • 169 mortes 
  • 56 desaparecidos 
  • 806 feridos 
  • 55.813 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)
  • 581.638 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)

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