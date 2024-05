Foi ajudar vítimas da chuva

Família de médico capixaba que infartou no RS espera transferência para o ES

O anestesista Walter José Roberte Borges está internado em hospital da cidade gaúcha de Pelotas; familiares dependem de autorização para liberar o translado

Médico Walter José Roberte Borges, de 50 anos (destaque), teve um infarto enquanto estava na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, alagada pelas enchentes. (Prefeitura de Pelotas/Divulgação)

Após viajar ao Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes e sofrer um infarto durante atendimento naquele Estado, o anestesista capixaba Walter José Roberte Borges, de 50 anos, foi internado em hospital universitário da cidade gaúcha de Pelotas. Agora, a família luta para trazer o médico de volta para o Espírito Santo, mas depende de autorização que ainda não foi concedida.

O empresário Herike Assis, cunhado de Walter Borges, explica que o setor público de saúde tem procedimentos para garantir que a transferência seja feita com segurança para o paciente. "Uma vez o paciente sendo do SUS, não pode ter movimentação privada. É um protocolo e tudo tem que ser exatamente feito pelo SUS." A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), segundo Herike, já manifestou que pode intervir para fazer o translado, mas o hospital gaúcho tem que autorizar.

Herike ressalta que o cunhado está bem assistido em Pelotas, mas toda a avaliação pela qual ele passou foi clínica. No hospital, por exemplo, atualmente não tem equipamento de ressonância disponível para uma avaliação mais precisa sobre os danos decorrentes do infarto. Os primeiros exames indicam que o anestesista possa ficar em estado vegetativo.

Além de buscar melhor análise sobre o quadro de Walter Borges, o empresário afirma que, no Espírito Santo, o médico poderia ser acompanhado de perto pela família. Ele tem dois filhos pequenos, de 8 e 12 anos, é casado e mora em Vila Velha, onde também tem uma clínica com a esposa, que é dentista e está, no momento, em Pelotas. "Ela está exausta com essa situação", frisa o cunhado.

A Sesa foi procurada pela reportagem de A Gazeta, na noite deste sábado (25) e na manhã deste domingo (26), mas ainda não se manifestou sobre a situação do anestesista e de que maneira poderá contribuir para que o médico seja transferido de volta ao Espírito Santo.

Entenda o caso

Natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Walter Borges sofreu o infarto na última segunda-feira (20). Ele havia saído no meio de cirurgia no Hospital Universitário de Pelotas, mas não retornou. Ao procurá-lo, profissionais o encontraram já desacordado, em um banheiro. Apesar de fumar, afirma Herike, o anestesista não tinha histórico de problemas de saúde.

O empresário conta que o cunhado ficou mais de 8 minutos sem oxigenação e, por isso, houve lesões cerebrais que indicam estado vegetativo.

Herike diz que o anestesista faz parte de uma equipe de médicos que, juntos, viajam pelo país onde há alta demanda para cirurgias. Neste mês, estavam no Rio Grande do Sul para dar suporte nos atendimentos às vítimas da tragédia climática.

"Se pesquisar, não vai encontrar uma pessoa para falar mal dele. Não tem problema com ninguém, ajudava todo mundo. Não tem limites em termos de ajudar", ressalta o empresário ao falar do cunhado Walter.

Segundo caso em um mês

Walter Borges é o segundo médico capixaba a infartar neste mês, após se deslocar ao Rio Grande do Sul para atendimentos. Na manhã do dia 13 de maio, o cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, após infarto fulminante. Ele, que também morava em Vila Velha, estava no Sul do país como voluntário para ajudar as vítimas da chuva.

