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Veja os alimentos

Reforma tributária: cesta básica com imposto zero deixa de fora carnes e sal

Lista com 18 categorias de produtos é um dos pontos mais sensíveis da reforma; produtos considerados de luxo terão alíquota cheia, de 100%, como salmão, atum e trutas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2024 às 08:51

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 08:51

BRASÍLIA - O governo estabeleceu uma lista enxuta de 18 categorias de produtos da cesta básica nacional que serão integralmente desonerados dos novos impostos que foram criados pela reforma tributária.
Os produtos foram listados considerando a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantindo uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada, exigências previstas na emenda constitucional da reforma.
Cesta básica
Itens da cesta básica Crédito: Agência Brasil
A prioridade do governo foi incluir os alimentos mais consumidos pela população mais pobre para assegurar que o máximo possível do benefício tributário seja apropriado pelas famílias de baixa renda.
A lista inclui desde o tradicional arroz e feijão — dois dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros — até o coco, grãos e farinha. Mas o governo deixou de fora todos os tipos de carne e sal.
Os produtos da cesta básica nacional serão integralmente desonerados da cobrança do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos estados e municípios, e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), do governo federal.
A lista consta no projeto de lei de regulamentação da reforma entregue quarta-feira (24) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
A cesta básica é um dos pontos mais sensíveis da reforma tributária porque devido ao seu alcance terá grande impacto na alíquota que será cobrada do IBS e CBS. Quanto maior o número de produtos desonerados, maior terá que ser a alíquota final.
Durante a tramitação da reforma, no ano passado, o governo não queria uma cesta básica com alíquota zero, mas foi vencido nas negociações da Câmara e do Senado.
Já é esperada uma ampliação da lista nas negociações do Congresso, onde a bancada do agronegócio tem forte poder de pressão.
A reforma tributária fez uma distinção para os alimentos desonerados e tratou em separado a cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero e criou um segundo grupo de produtos com redução de 100% da alíquota do IBS e da CBS.
No primeiro grupo, o projeto de regulamentação prevê 15 categorias de produtos alimentícios. No segundo grupo, estão ovos, hortaliças e frutas.
Técnicos que participaram da elaboração da regulamentação afirmaram à reportagem que é possível somar os dois grupos.
A emenda constitucional da reforma também previu a possibilidade de redução em 60% da alíquota cheia para alimentos destinados ao consumo humano, inclusive sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Há também poucos produtos de consumo de luxo que ficaram na alíquota cheia — a chamada alíquota padrão ou alíquota de referência do IBS e da CBS.
Segundo a justificativa do projeto apresentada pelo governo, um dos princípios que norteou a seleção dos alimentos a serem beneficiados por essas alíquotas favorecidas foi a priorização dos alimentos in natura ou minimamente processados e dos ingredientes culinários.

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O governo seguindo as recomendações de alimentação saudável e nutricionalmente adequada do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.
O Guia recomenda que se faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação, juntamente com os ingredientes culinários (óleos, gorduras, sal e açúcar) necessários para prepará-los, desde que estes últimos sejam utilizados em pequenas quantidades.
Para embasar a seleção destes alimentos, foi construído um indicador que mensura a relação entre o quanto cada alimento pesa no orçamento de alimentos das famílias de baixa renda e o quanto pesa no orçamento de alimentos das demais famílias, a partir das informações da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Veja lista de produtos com a alíquota zero

  1. Arroz
  2. Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado; e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica  
  3. Manteiga 
  4. Margarina 
  5. Feijões 
  6. Raízes e tubérculos 
  7. Cocos 
  8. Café 
  9. Óleo de soja 
  10. Farinha de mandioca 
  11. Farinha, grumos e sêmolas, de milho e grãos esmagados ou em flocos, de milho 
  12. Farinha de trigo 
  13. Açúcar 
  14. Massas alimentícias 
  15. Pão do tipo comum (contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal) 
  16. Ovos 
  17. Produtos hortícolas (exceto Cogumelos e trufas) 18. Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

Veja lista de alimentos que terão redução de 60% de alíquotas

  1. Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal (exceto foies gras); 
  2. Peixes e carnes de peixes (exceto salmonídeos, atuns; bacalhaus, hadoque, saithe e ovas e outros subprodutos); 
  3. Crustáceos (exceto lagostas e lagostim) e moluscos dos seguintes códigos e subposições; 
  4. Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos; 
  5. Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino; 
  6. Mel natural; 
  7. Mate; 
  8. Farinha, grumos e sêmolas, de cerais, grãos esmagados ou em flocos, de cereais, e amido de milho do código 1108.12.00; 
  9. Tapioca; 
  10. Óleos vegetais e óleo de canola; 
  11. Massas alimentícias; 
  12. Sal de mesa iodado; 
  13. Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes; 
  14. Polpas de frutas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes.

Produtos de higiene pessoal com redução de 60% de alíquotas

  1. Sabões de toucador
  2. Dentifrícios
  3. Escovas de dentes
  4. Papel higiênico
  5. Água sanitária
  6. Sabões em barra

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