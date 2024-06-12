Brasil alcança as menores taxas de pobreza e miséria dos últimos 11 anos

Para isso foram consideradas as linhas de pobreza e miséria do Banco Mundial, a saber, US$ 6,85 per capita/dia e US$ 2,15 per capita/dia, respectivamente. Essas linhas foram convertidas pela Paridade de Poder de Compra (PPC/2017). Nesse sentido, os valores mensais das linhas de pobreza e extrema pobreza tomadas como referências no país foram R$ 664,02 e R$ 208,42 per capita, a valores de 2023.

Na comparação de 2022 e 2023 a taxa de pobreza do Brasil reduziu de 31,6% para 27,5%. Essa foi a menor taxa desde 2012. Em 2023 o país tinha cerca de 59 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Mais de 8,5 milhões de indivíduos saíram da pobreza nesse último ano.

A taxa de extrema pobreza diminuiu de 5,9% para 4,4% entre 2022 e 2023. A miséria alcançou o menor patamar desde 2012. Aproximadamente 9 milhões viviam abaixo da linha da extrema pobreza em 2023. Mais de 3 milhões de indivíduos deixaram a miséria no Brasil.

Em síntese, o Brasil alcançou as menores taxas de pobreza e miséria dos últimos 11 anos. Alguns fatores podem explicar a queda dos níveis de pobreza em 2023. Nesse ano o Programa de Transferência Condicionada de Renda (PTCR) Bolsa Família foi expandido e teve os valores aumentados significativamente. De 2022 para 2023, a despesa do governo federal com PTCRs subiu de R$ 93 bilhões para R$ 169 bilhões, um incremento de 81,7%.

Além da melhor estruturação do Bolsa Família, em 2023 o país também registrou crescimento econômico, 2,9% de expansão do Produto Interno Bruto (PIB), geração recorde de emprego, com mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, redução do desemprego e ampliação da renda do trabalho. Esses resultados combinados contribuíram para que as quedas das taxas de pobreza fossem evidenciadas no Brasil.