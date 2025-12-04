Veja qual eletrodoméstico combina mais com o seu perfil. Crédito: Canva

Com a chegada das altas temperaturas, a busca por se refrescar aumenta, mas o medo de ver a conta de luz disparar é um dilema para muitos brasileiros. A escolha do aparelho ideal para se refrescar é algo que envolve conforto, eficácia e, principalmente, o consumo de energia. Afinal, qual é a melhor opção para manter a casa fresca sem comprometer o orçamento? Para responder a essa pergunta, analisamos os três principais concorrentes: o ventilador, o climatizador e o ar-condicionado.

Ventilador

O ventilador é, de longe, a opção mais econômica. Seu funcionamento é simples: ele não resfria o ar, mas sim o movimenta, criando uma sensação de alívio térmico pela evaporação do suor na pele. Seu consumo de energia é extremamente baixo, com modelos de mesa ou coluna consumindo, em média, de 30W a 50W.

O ventilador de teto, em particular, é ideal para ambientes maiores, pois distribui o ar de forma mais uniforme. Sua eficácia é alta para circulação de ar e alívio imediato, mas é ineficaz para reduzir a temperatura do ambiente. O custo-benefício é excelente, sendo o investimento inicial mais baixo e o menor impacto na conta de luz.

Climatizador

O climatizador de ar funciona de forma diferente. Ele utiliza água para umidificar e resfriar o ar através de um processo de evaporação, sendo uma ótima opção para quem vive em regiões de clima seco. Seu consumo de energia é baixo a moderado, com modelos comuns consumindo entre 50W e 200W. Ele resfria o ar em poucos graus (cerca de 2°C a 5°C) e aumenta a umidade, oferecendo mais conforto que o ventilador, mas sem a potência do ar-condicionado. O custo-benefício é bom, com investimento inicial baixo e consumo de energia acessível.

Ar-condicionado

O ar-condicionado é o único que realmente remove o calor do ambiente, oferecendo o maior conforto térmico. Mas, é o que exige o maior investimento e o maior cuidado com o consumo.



O modelo convencional tem consumo de energia alto, com um modelo de 9.000 BTUs podendo consumir cerca de 800W a 1.000W por hora. Já a tecnologia inverter tem consumo moderado a alto, pois ajusta a velocidade do compressor, economizando até 60% em relação ao modelo convencional. Ele é o mais diferenciado entre as opções, sendo o único capaz de manter uma temperatura constante e baixa. O custo-benefício é variável, pois o alto conforto é compensado pelo alto custo inicial e maior impacto na conta de luz.

Qual o melhor custo-benefício?

A grande questão é: o que gasta mais? Sem dúvida, o ar-condicionado é o campeão de consumo, pois utiliza um compressor e gás refrigerante para resfriar o ambiente, o que exige muito mais energia. Já a disputa entre ventilador e climatizador é mais acirrada.

O ventilador, que apenas movimenta o ar, geralmente gasta menos. No entanto, o consumo pode se inverter em casos específicos, como ventiladores de alta potência ou climatizadores mais econômicos.

A melhor opção é aquela que se encaixa na sua necessidade e no seu bolso. Mas lembre-se: o consumo real sempre dependerá do tempo de uso e da tarifa de energia da sua região.

