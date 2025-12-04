Clube A Gazeta
Saiba como se refrescar no verão e ainda economizar na conta de luz

Ar-condicionado, climatizador ou ventilador? Veja qual o melhor aparelho para diminuir o calorão e não ter surpresas na conta

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 16h18
Veja qual eletrodoméstico combina mais com o seu perfil. Crédito: Canva
Com a chegada das altas temperaturas, a busca por se refrescar aumenta, mas o medo de ver a conta de luz disparar é um dilema para muitos brasileiros. A escolha do aparelho ideal para se refrescar é algo que envolve conforto, eficácia e, principalmente, o consumo de energia. Afinal, qual é a melhor opção para manter a casa fresca sem comprometer o orçamento? Para responder a essa pergunta, analisamos os três principais concorrentes: o ventilador, o climatizador e o ar-condicionado.

Ventilador

O ventilador é, de longe, a opção mais econômica. Seu funcionamento é simples: ele não resfria o ar, mas sim o movimenta, criando uma sensação de alívio térmico pela evaporação do suor na pele. Seu consumo de energia é extremamente baixo, com modelos de mesa ou coluna consumindo, em média, de 30W a 50W.

O ventilador de teto, em particular, é ideal para ambientes maiores, pois distribui o ar de forma mais uniforme. Sua eficácia é alta para circulação de ar e alívio imediato, mas é ineficaz para reduzir a temperatura do ambiente. O custo-benefício é excelente, sendo o investimento inicial mais baixo e o menor impacto na conta de luz.

Qual o melhor custo-benefício?

A grande questão é: o que gasta mais? Sem dúvida, o ar-condicionado é o campeão de consumo, pois utiliza um compressor e gás refrigerante para resfriar o ambiente, o que exige muito mais energia. Já a disputa entre ventilador e climatizador é mais acirrada.

O ventilador, que apenas movimenta o ar, geralmente gasta menos. No entanto, o consumo pode se inverter em casos específicos, como ventiladores de alta potência ou climatizadores mais econômicos.

A melhor opção é aquela que se encaixa na sua necessidade e no seu bolso. Mas lembre-se: o consumo real sempre dependerá do tempo de uso e da tarifa de energia da sua região.

