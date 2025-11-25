Educação no ES

Mais de 100 escolas da rede estadual vão ter ar-condicionado a partir de 2026

Essas unidades vão se somar a outras 217 que já contam com os equipamentos em salas de aula, num plano de climatização que deve alcançar 88% das escolas até o final do próximo ano

Mais de 100 escolas da rede estadual vão ter aparelhos de ar-condicionado a partir de 2026. O processo de climatização já alcança, hoje, 217 das 380 unidades de ensino e a meta da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) é chegar, até o final do próximo ano, com 88% das escolas contempladas com os equipamentos.

Os aparelhos têm sido instalados em salas de aula, laboratórios e outros espaços pedagógicos e administrativos das escolas já atendidas pelo plano que visa à climatização de toda a rede.

Conforme informações da Sedu, o processo de climatização envolve etapas técnicas essenciais, como adequações e reforços na infraestrutura elétrica, condição necessária para a instalação de novos equipamentos. "Todas as escolas da rede passarão por essas melhorias, etapa prévia à climatização completa das unidades", afirma a secretaria, em nota.

Questionada sobre o número de escolas que deverão receber os equipamentos já para o início do ano letivo, auge do verão, a Sedu afirma que não é possível, no momento, fazer essa projeção devido ao volume de obras e à complexidade das intervenções.

"Em relação ao cronograma, a previsão é de que cerca de 88% das escolas estejam climatizadas até o fim de 2026. As demais unidades têm sua climatização vinculada a obras de reforma já licitadas, cuja conclusão ocorrerá após esse período; ainda assim, a Sedu reforça que todas as escolas terão ações e adequações iniciadas até maio/junho de 2026, garantindo o avanço contínuo do processo de climatização em toda a rede estadual", reforça.

Dentro desse plano de climatização, no último dia 12, a Sedu publicou, no Diário Oficial do Estado, três extratos de autorização de fornecimento que preveem a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, tubulações e cabeamentos para toda a rede de ensino, com valores que somam mais de R$ 714 mil de investimentos.

