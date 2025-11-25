Defesa Civil alerta para tempo severo no ES e pede atenção da população

A Defesa Civil alerta sobre mudança de tempo entre o fim de terça-feira (25) e começo de quarta-feira (26) Crédito: Shutterstock

Os capixabas devem ficar atentos para tempo severo entre terça-feira (25) e quarta-feira (26). Conforme a Defesa Civil, no final do dia e começo da madrugada de quarta o Espírito Santo deve ser atingido por um grande volume de chuva, descargas elétricas frequentes e vento intenso, principalmente a Região Serrana, Grande Vitória e metade da Norte.

A previsão aponta que as regiões Norte, Noroeste, Oeste, Região Serrana e Grande Vitória têm 40% de chance de acúmulos de até 70 milímetros. Já Sul, Caparaó e parte da Serrana podem ser atingidos em 50 mm. Devido à probabilidade, o órgão orienta que todos permaneçam atentos e adotem medidas de segurança em caso de risco. Para receber avisos e alertas da Defesa Civil, basta mandar mensagem para o WhatsApp (61) 2034-4611 e seguir as instruções.