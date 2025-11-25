Home
>
Clima no ES
>
Ciclone no litoral do Sudeste pode provocar chuva de até 200mm no ES

Ciclone no litoral do Sudeste pode provocar chuva de até 200mm no ES

Meteorologistas apontam risco de inundações e deslizamentos, com intensificação das chuvas ao longo do dia

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:04

chuva; chuva em Vitória; tempo chuvoso; nublado; chuva no ES
Motivo para os temporais é a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria Crédito: Ricardo Medeiros

Um ciclone que atinge o litoral do Sudeste nesta terça (25) e quarta (26) vai provocar temporais no Espírito Santo. Segundo os meteorologistas, os acumulados podem variar entre 100 mm e 200 mm em alguns pontos, o que pode causar inundações e deslizamentos.

Recomendado para você

Meteorologistas apontam risco de inundações e deslizamentos, com intensificação das chuvas ao longo do dia

Ciclone no litoral do Sudeste pode provocar chuva de até 200mm no ES

Apesar dos alagamentos não foram registradas ocorrências graves; equipes seguem em alerta e monitoramento continua

Chuva causa alagamentos e mobiliza equipes em São Mateus

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24) e são válidos até a manhã de terça-feira (25)

Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e chuvas intensas

De acordo com a empresa  Climatempo, o motivo para os temporais é a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria entre a noite de segunda-feira (24)  e a madrugada desta terça-feira. O ciclone se organiza sobre o oceano entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. A frente fria que se forma junto com ele se desloca em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.

Para Vitória, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de chuva forte em pontos do Estado; a temperatura na Capital capixaba varia de 21 °C a 30 ºC. O Climatempo também aponta que as chuvas poderão causar transtornos nas áreas urbanas.

Risco de alagamentos

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta terça-feira (25), também há alertas de risco hidrológico e geológico ativos para diferentes regiões do Sudeste, especialmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Também há risco de alagamentos (hidrológico) moderado para as regiões de Cachoeiro do Itapemirim e Vitória. A previsão indica chuva fraca a moderada, porém persistente, capaz de acumular volumes ao longo do dia.

Podem ocorrer enxurradas, inundações de córregos canalizados, extravasamento de canais de drenagem e alagamentos temporários em áreas rebaixadas, principalmente no litoral e áreas de foz.

Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva ciclone temporal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais