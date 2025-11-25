Alerta para deslizamentos

Ciclone no litoral do Sudeste pode provocar chuva de até 200mm no ES

Meteorologistas apontam risco de inundações e deslizamentos, com intensificação das chuvas ao longo do dia

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:04

Motivo para os temporais é a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria Crédito: Ricardo Medeiros

Um ciclone que atinge o litoral do Sudeste nesta terça (25) e quarta (26) vai provocar temporais no Espírito Santo. Segundo os meteorologistas, os acumulados podem variar entre 100 mm e 200 mm em alguns pontos, o que pode causar inundações e deslizamentos.

De acordo com a empresa Climatempo, o motivo para os temporais é a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada desta terça-feira. O ciclone se organiza sobre o oceano entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. A frente fria que se forma junto com ele se desloca em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.

Para Vitória, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de chuva forte em pontos do Estado; a temperatura na Capital capixaba varia de 21 °C a 30 ºC. O Climatempo também aponta que as chuvas poderão causar transtornos nas áreas urbanas.

Risco de alagamentos

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta terça-feira (25), também há alertas de risco hidrológico e geológico ativos para diferentes regiões do Sudeste, especialmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Também há risco de alagamentos (hidrológico) moderado para as regiões de Cachoeiro do Itapemirim e Vitória. A previsão indica chuva fraca a moderada, porém persistente, capaz de acumular volumes ao longo do dia.

Podem ocorrer enxurradas, inundações de córregos canalizados, extravasamento de canais de drenagem e alagamentos temporários em áreas rebaixadas, principalmente no litoral e áreas de foz.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta