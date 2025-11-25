Ciclone no litoral do Sudeste pode provocar chuva de até 200mm no ES

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:04
Um ciclone que atinge o litoral do Sudeste nesta terça (25) e quarta (26) vai provocar temporais no Espírito Santo. Segundo os meteorologistas, os acumulados podem variar entre 100 mm e 200 mm em alguns pontos, o que pode causar inundações e deslizamentos.
De acordo com a empresa Climatempo, o motivo para os temporais é a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria entre a noite de segunda-feira (24) e a madrugada desta terça-feira. O ciclone se organiza sobre o oceano entre a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. A frente fria que se forma junto com ele se desloca em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.
Para Vitória, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de chuva forte em pontos do Estado; a temperatura na Capital capixaba varia de 21 °C a 30 ºC. O Climatempo também aponta que as chuvas poderão causar transtornos nas áreas urbanas.
Risco de alagamentos
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta terça-feira (25), também há alertas de risco hidrológico e geológico ativos para diferentes regiões do Sudeste, especialmente no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Também há risco de alagamentos (hidrológico) moderado para as regiões de Cachoeiro do Itapemirim e Vitória. A previsão indica chuva fraca a moderada, porém persistente, capaz de acumular volumes ao longo do dia.
Podem ocorrer enxurradas, inundações de córregos canalizados, extravasamento de canais de drenagem e alagamentos temporários em áreas rebaixadas, principalmente no litoral e áreas de foz.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o