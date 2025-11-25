Inmet emite alerta de tempestade com grau de perigo para o Espírito Santo

Mapa do Inmet mostra alerta para todos os municípios capixabas Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo alerta de tempestade para o Espírito Santo, com possibilidade de chuva de até 100 mm por dia, ventos intensos e queda de granizo. O aviso começou a valer às 10h desta terça-feira (25) e vale até as 10h de quarta (26). Segundo meteorologistas, um ciclone sobbre o oceano no litoral do Sudeste é o responsável pelas mudanças no tempo.

O aviso com grau de severidade laranja - o segundo maior da escala - também prevê risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Dois alertas já tinham sido emitidos pelo instituto com validade até esta terça-feira (25).