Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e chuvas intensas

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24) e são válidos até a manhã de terça-feira (25)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:05

Vitória está na lista dos municípios que receberam alerta de chuvas intensas Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo nesta segunda-feira (24): um laranja — o segundo maior da escala — para tempestade, com risco de queda de granizo, e um amarelo, mais brando, de chuvas intensas. Ambos os avisos já estão em vigor e são válidos até as 10h de terça-feira (24).

Alerta laranja

O alerta laranja de tempestade abrange 32 cidades, incluindo Guarapari e municípios das regiões Sul e Serrana. Nesses locais pode chover até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h, queda de granizo, risco de alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e corte de energia elétrica. Veja a lista de municípios:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Guarapari
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Marechal Floriano
  24. Mimoso do Sul
  25. Muniz Freire
  26. Muqui
  27. Piúma
  28. Presidente Kennedy
  29. Rio Novo do Sul
  30. São José do Calçado
  31. Vargem Alta
  32. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

Já o alerta amarelo vale para 54 cidades. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira os municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Itaguaçu
  23. Itarana
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Mantenópolis
  29. Marechal Floriano
  30. Marilândia
  31. Montanha
  32. Mucurici
  33. Muniz Freire
  34. Nova Venécia
  35. Pancas
  36. Pedro Canário
  37. Pinheiros
  38. Ponto Belo
  39. Rio Bananal
  40. Santa Leopoldina
  41. Santa Maria de Jetibá
  42. Santa Teresa
  43. São Domingos do Norte
  44. São Gabriel da Palha
  45. São Mateus
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Sooretama
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana
  51. Vila Pavão
  52. Vila Valério
  53. Vila Velha
  54. Vitória
Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

Tópicos Relacionados

chuva granizo tempestade

