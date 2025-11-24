Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e chuvas intensas

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:05
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo nesta segunda-feira (24): um laranja — o segundo maior da escala — para tempestade, com risco de queda de granizo, e um amarelo, mais brando, de chuvas intensas. Ambos os avisos já estão em vigor e são válidos até as 10h de terça-feira (24).
O alerta laranja de tempestade abrange 32 cidades, incluindo Guarapari e municípios das regiões Sul e Serrana. Nesses locais pode chover até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h, queda de granizo, risco de alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e corte de energia elétrica. Veja a lista de municípios:
Já o alerta amarelo vale para 54 cidades. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira os municípios:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o