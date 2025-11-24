Veja quais

Cidades do ES recebem alerta de tempestade, granizo e chuvas intensas

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24) e são válidos até a manhã de terça-feira (25)

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:05

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Espírito Santo nesta segunda-feira (24): um laranja — o segundo maior da escala — para tempestade, com risco de queda de granizo, e um amarelo, mais brando, de chuvas intensas. Ambos os avisos já estão em vigor e são válidos até as 10h de terça-feira (24).

Alerta laranja

O alerta laranja de tempestade abrange 32 cidades, incluindo Guarapari e municípios das regiões Sul e Serrana. Nesses locais pode chover até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h, queda de granizo, risco de alagamentos, queda de árvores, estragos em plantações e corte de energia elétrica. Veja a lista de municípios:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

Já o alerta amarelo vale para 54 cidades. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira os municípios:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibatiba Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Muniz Freire Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

