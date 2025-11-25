Doe

Himaba alerta para baixo número de doações de leite humano

Muitas famílias mudam as rotinas com a chegada do fim de ano, prejudicando o número de doações neste período; saiba como doar e ajudar

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:34

Banco de Leite do Himaba alerta para baixo estoque no fim de ano Crédito: Divulgação/Sesa

O fim do ano chegou e, com ele, vem também a preocupação dos baixos estoques dos bancos de leite humano no Espírito Santo, época em que diminui o número de doadoras. No Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Soteco, Vila Velha, as doações reduzem principalmente entre novembro e fevereiro, por conta das datas comemorativas, período em que as rotinas das mães mudam.

Essa situação preocupa a médica neonatologista e referência técnica do Banco de Leite da unidade, Angélica Carvalho, que explicou o motivo do baixo estoque nesta época. "Nesta época, as mães lactantes acabam dividindo o tempo entre os cuidados com o bebê e as demandas das festividades. Mesmo quando a mãe tem facilidade na extração e possui excedente, doar leite exige preparo de higienização, paramentação e todo o procedimento técnico”.

Pensando no aumento das doações de leite humano e no mês de conscientização sobre a prematuridade, o "Novembro Roxo", os profissionais do Himaba decidiram realizar uma campanha para atrair as doadoras, destacando que o ato pode se tornar um "presente de Natal", principalmente para os bebês prematuros que não podem ser amamentados pelas mães durante internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Quando uma mulher doa leite, ela está doando tempo, cuidado e carinho. É um ato de solidariedade com outra mãe que está vivendo a angústia de ter seu bebê doente na UTI”.

O que fazer para doar

Para quem deseja doar, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp, no número (27) 99782-4542, no telefone (27) 3636-3151, e-mail ou de forma presencial no Banco de Leite do Himaba para realizar o cadastro. A doadora precisa apresentar exames, como: hemograma e rastreamento para doenças como HIV e hepatites. Também é preciso informar quais medicamentos e vitaminas a mãe doadora está utilizando. Após este processo e a aprovação, a mãe recebe todas as orientações e cuidados, como:

Utilizar pote de vidro com tampa plástica, disponibilizado pelo Banco de Leite;

Usar touca e máscara durante a extração do leite;

Lavar bem as mãos e antebraços, até a altura dos cotovelos, com água e sabão, seguindo as orientações do Ministério da Saúde;

Manter higienização rigorosa antes de iniciar a coleta.

Quem pode doar

As doações podem ser feitas, principalmente, por mães que tenham bebês em aleitamento materno exclusivo. Mas, outros casos podem ser considerados para que a mulher doe, segundo a enfermeira do Banco de Leite do Himaba, Daniela Castro. “Há situações em que o bebê não está em amamentação exclusiva, mas a mãe mantém uma boa produção de leite. Nestes casos, o Banco de Leite recomenda que a família agende um atendimento para realizar o manejo adequado, visando alcançar a amamentação totalmente exclusiva antes de iniciar a doação”, disse Daniela.

As doadoras que desejam saber mais detalhes sobre o processo, além de informações de amamentação, podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Himaba, no telefone (27) 3636-3151 e/ou pelo WhatsApp (27) 99782-4542.

