Energia elétrica

Fevereiro terá bandeira verde sem cobrança extra na conta de luz

Segundo Aneel, chuvas foram favoráveis no final de janeiro, recuperando níveis de reservatórios, sem necessidade de taxa extra no consumo de energia

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:24

SÃO PAULO - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) disse nesta sexta-feira (30) que vai aplicar a bandeira verde na conta de luz em fevereiro, segundo mês consecutivo nesse patamar. Com isso, o ano continua sem taxa extra no consumo de energia após meses de cobranças adicionais em 2025.

Segundo a agência, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro em relação ao início do mês, o que possibilitou uma recuperação do nível dos reservatórios das hidrelétricas

"Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras", disse a Aneel, em comunicado.

Bandeira verde na conta de luz é mantida pelo segundo mês consecutivo Crédito: Freepik

Antes de janeiro, a última vez em que a bandeira verde havia sido aplicada havia sido em abril de 2025. Desde então, as cores vinham oscilando entre amarela e vermelha (nos patamares 1 e 2). A chegada do período chuvoso, entre o fim do ano e o começo do seguinte, costuma dar alívio ao cenário.

O sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz, que permite repassar mensalmente aos consumidores os maiores custos do país com a geração de energia, completou dez anos de implementação em 2025.

O mecanismo faz com que preços maiores para gerar energia, sobretudo pelo menor volume de água nas hidrelétricas, sejam transmitidos de forma mais imediata à famílias para que elas, informadas do maior custo, consumam de maneira mais consciente.

ENTENDA MAIS SOBRE AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo

condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos



condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora consumido



condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora consumido Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora consumido



