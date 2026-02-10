Gastos com moradia e supermercado deixam custo de vida no ES acima da média do país

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:32
Gastos do capixaba com moradia, supermercado e outros serviços do cotidiano deixam o custo de vida no Espírito Santo elevado, chegando a R$ 3.780 mensais — valor maior que a média nacional, de R$ 3.520.
É o que aponta a pesquisa “Custo de Vida no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, que analisou, ainda, despesas com transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e cuidados pessoais. Mas são os gastos com supermercado, contas recorrentes (água, luz, internet) e moradia que consomem a maior fatia (57%) do orçamento mensal do brasileiro. Além de prioritárias, essas despesas também são consideradas pelas famílias as mais difíceis de manter em dia.
No comparativo entre Espírito Santo e Brasil, por aqui o gasto com supermercado fica em torno de R$ 1.030, enquanto a média nacional é de R$ 930. No quesito moradia, que inclui aluguel, condomínio ou financiamento, as despesas do capixaba podem chegar a R$ 1.320 e, no país, o custo médio é de R$ 1,1 mil.
A especialista em educação financeira do Serasa, Aline Vieira, pontua que o alto custo de contas fixas atrapalha o planejamento das casas brasileiras. “Quando as despesas essenciais ocupam uma fatia tão grande do orçamento, sobra menos espaço para ajustes e imprevistos. Isso torna o planejamento financeiro ainda mais necessário, já que essas contas não podem ser adiadas e gastos emergenciais podem levar ao endividamento”, alerta.
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box, com coleta entre 22 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, ouvindo 6.063 brasileiros. A margem de erro geral é de 1,2 pontos percentuais. Nos valores médios mensais foram considerados apenas brasileiros que declaram que possuem o tipo de despesa no orçamento atual.
