Gastos com moradia e supermercado deixam custo de vida no ES acima da média do país

Pesquisa da Serasa revela que o gasto mensal dos capixabas chega a R$ 3.780, impulsionado ainda por despesas recorrentes, como água, luz e internet

Gabriela Maia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:32

Gastos do capixaba com moradia, supermercado e outros serviços do cotidiano deixam o custo de vida no Espírito Santo elevado, chegando a R$ 3.780 mensais — valor maior que a média nacional, de R$ 3.520.

É o que aponta a pesquisa “Custo de Vida no Brasil”, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, que analisou, ainda, despesas com transporte, saúde, educação, lazer, alimentação, compras em geral e cuidados pessoais. Mas são os gastos com supermercado, contas recorrentes (água, luz, internet) e moradia que consomem a maior fatia (57%) do orçamento mensal do brasileiro. Além de prioritárias, essas despesas também são consideradas pelas famílias as mais difíceis de manter em dia.

Gasto com moradia consome uma parcela importante do orçamento familiar Crédito: Shutterstock

No comparativo entre Espírito Santo e Brasil, por aqui o gasto com supermercado fica em torno de R$ 1.030, enquanto a média nacional é de R$ 930. No quesito moradia, que inclui aluguel, condomínio ou financiamento, as despesas do capixaba podem chegar a R$ 1.320 e, no país, o custo médio é de R$ 1,1 mil.

A especialista em educação financeira do Serasa, Aline Vieira, pontua que o alto custo de contas fixas atrapalha o planejamento das casas brasileiras. “Quando as despesas essenciais ocupam uma fatia tão grande do orçamento, sobra menos espaço para ajustes e imprevistos. Isso torna o planejamento financeiro ainda mais necessário, já que essas contas não podem ser adiadas e gastos emergenciais podem levar ao endividamento”, alerta.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Opinion Box, com coleta entre 22 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, ouvindo 6.063 brasileiros. A margem de erro geral é de 1,2 pontos percentuais. Nos valores médios mensais foram considerados apenas brasileiros que declaram que possuem o tipo de despesa no orçamento atual.

