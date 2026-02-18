Projeto ajuda a 'resgatar' pequenos negócios com consultoria gratuita no ES

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:36
À frente de uma empresa de brindes personalizados em Vila Velha há um ano e meio, Teris Werneck, de 47 anos, enfrentava, com a esposa, Sheila, de 43, o desafio de atingir mais clientes e profissionalizar ainda mais o negócio.
Nessa busca por crescimento, o casal encontrou um aliado para a gestão e o desenvolvimento do empreendimento. Com a ajuda do irmão de Teris, conheceu a Clínica de Negócios, projeto do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES).
Embora a empresa de Teris não estivesse no vermelho — sendo inclusive elogiada por já manter as finanças pessoais separadas das do negócio —, ele conta que a consultoria foi o divisor de águas para a expansão da marca.
Durante o programa, que terminou em dezembro, o empreendedor recebeu orientações sobre abordagem presencial em visitas a clientes, estratégias para vendas online e formas mais profissionais de apresentar seu portfólio.
Teris WerneckEmpreendedor
A história de Teris é uma entre centenas de casos de sucesso da Clínica de Negócios, iniciativa que surgiu em 2020, durante a pandemia, com o objetivo de reunir administradores voluntários para ajudar empresas em dificuldade.
Em cinco anos, o projeto gratuito já atendeu mais de 300 negócios em todo o Espírito Santo, funcionando como uma verdadeira operação de resgate para setores que vão desde a alimentação e pet shops até clínicas odontológicas e reciclagem.
O coordenador da Clínica, Gláucio Siqueira, explica que o projeto foca em pequenos negócios com faturamento anual de até R$ 1,8 milhão e que nunca passaram por consultorias. O diferencial reside em uma metodologia exclusiva, na qual o empresário não é atendido por apenas uma pessoa, mas por um grupo de consultores que realiza um acompanhamento minucioso por nove semanas seguidas.
Segundo os organizadores, os problemas mais frequentes enfrentados pelos empreendedores capixabas são o descontrole financeiro e a dificuldade nas vendas.
Gláucio SiqueiraCoordenador da Clínica de Negócios
A consultoria abrange as áreas mais críticas para a sobrevivência de um negócio: finanças, vendas, estratégias de marketing, reengenharia do negócio, logística, processos e planejamento. Tudo online, nas segundas e terças-feiras, e completamente gratuito.
"É uma solução ideal para quem está enfrentando momentos de dificuldade na gestão, seja de ordem financeira, planejamento, marketing, vendas ou, ainda, para quem está iniciando um negócio e precisa estruturar a empresa", destaca Siqueira.
O projeto continua em expansão e prepara novidades para o ano de 2026. Neste sábado (7), será lançada uma nova versão do software de atendimento, que agora contará com recursos de inteligência artificial (IA) para acelerar diagnósticos e soluções.
A capacitação dos administradores voluntários para utilizar essas novas ferramentas também começa em fevereiro, com a meta de ampliar a capacidade de atendimento. Após o período de carnaval, no dia 23 de fevereiro, a clínica retomará os atendimentos semanais, que seguem ininterruptos até o fim de dezembro.
Como solicitar o atendimento
Empresários que estão enfrentando dificuldades podem solicitar a consultoria gratuitamente por meio do formulário disponível no site do CRA-ES (www.craes.org.br). Uma equipe profissional faz o diagnóstico inicial e estrutura o atendimento personalizado. Atendimento gratuito: segundas e terças-feiras.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o