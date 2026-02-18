Empreendedorismo

Projeto ajuda a 'resgatar' pequenos negócios com consultoria gratuita no ES

Clínica de Negócios, iniciativa do Conselho Regional de Administração, oferece orientação em gestão, vendas e planejamento para empreendedores; iniciativa já atendeu mais de 300 empresas capixabas a superarem desafios

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:36

Sheila e Teris Werneck têm um negócio de brindes personalizados Crédito: Acervo pessoal

À frente de uma empresa de brindes personalizados em Vila Velha há um ano e meio, Teris Werneck, de 47 anos, enfrentava, com a esposa, Sheila, de 43, o desafio de atingir mais clientes e profissionalizar ainda mais o negócio.

Nessa busca por crescimento, o casal encontrou um aliado para a gestão e o desenvolvimento do empreendimento. Com a ajuda do irmão de Teris, conheceu a Clínica de Negócios, projeto do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES).

Embora a empresa de Teris não estivesse no vermelho — sendo inclusive elogiada por já manter as finanças pessoais separadas das do negócio —, ele conta que a consultoria foi o divisor de águas para a expansão da marca.

Durante o programa, que terminou em dezembro, o empreendedor recebeu orientações sobre abordagem presencial em visitas a clientes, estratégias para vendas online e formas mais profissionais de apresentar seu portfólio.

O curso nos ajudou a profissionalizar ainda mais nossa gestão e nos deu mais confiança para continuar crescendo com responsabilidade e planejamento Teris Werneck Empreendedor

Ajuda gratuita

A história de Teris é uma entre centenas de casos de sucesso da Clínica de Negócios, iniciativa que surgiu em 2020, durante a pandemia, com o objetivo de reunir administradores voluntários para ajudar empresas em dificuldade.

Em cinco anos, o projeto gratuito já atendeu mais de 300 negócios em todo o Espírito Santo, funcionando como uma verdadeira operação de resgate para setores que vão desde a alimentação e pet shops até clínicas odontológicas e reciclagem.

O coordenador da Clínica, Gláucio Siqueira, explica que o projeto foca em pequenos negócios com faturamento anual de até R$ 1,8 milhão e que nunca passaram por consultorias. O diferencial reside em uma metodologia exclusiva, na qual o empresário não é atendido por apenas uma pessoa, mas por um grupo de consultores que realiza um acompanhamento minucioso por nove semanas seguidas.

Segundo os organizadores, os problemas mais frequentes enfrentados pelos empreendedores capixabas são o descontrole financeiro e a dificuldade nas vendas.

No financeiro, os erros incluem não saber precificar produtos, desconhecer custos fixos e variáveis e misturar finanças pessoais com as da empresa Gláucio Siqueira Coordenador da Clínica de Negócios

A consultoria abrange as áreas mais críticas para a sobrevivência de um negócio: finanças, vendas, estratégias de marketing, reengenharia do negócio, logística, processos e planejamento. Tudo online, nas segundas e terças-feiras, e completamente gratuito.

"É uma solução ideal para quem está enfrentando momentos de dificuldade na gestão, seja de ordem financeira, planejamento, marketing, vendas ou, ainda, para quem está iniciando um negócio e precisa estruturar a empresa", destaca Siqueira.

Novidades para 2026

O projeto continua em expansão e prepara novidades para o ano de 2026. Neste sábado (7), será lançada uma nova versão do software de atendimento, que agora contará com recursos de inteligência artificial (IA) para acelerar diagnósticos e soluções.

A capacitação dos administradores voluntários para utilizar essas novas ferramentas também começa em fevereiro, com a meta de ampliar a capacidade de atendimento. Após o período de carnaval, no dia 23 de fevereiro, a clínica retomará os atendimentos semanais, que seguem ininterruptos até o fim de dezembro.

Como solicitar o atendimento Empresários que estão enfrentando dificuldades podem solicitar a consultoria gratuitamente por meio do formulário disponível no site do CRA-ES (www.craes.org.br). Uma equipe profissional faz o diagnóstico inicial e estrutura o atendimento personalizado. Atendimento gratuito: segundas e terças-feiras.

