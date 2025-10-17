Viagens aéreas

Aeroporto de Vitória alcança número recorde de passageiros em 2025

Movimentação no terminal aéreo capixaba registrou um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2024

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:55

Aeroporto de Vitória atualmente opera voos para oito destinos nacionais Crédito: Vitor Jubini

O terceiro trimestre deste ano registrou recorde de movimentação no Aeroporto de Vitória. Durante os meses de julho, agosto e setembro, 952 mil passageiros utilizaram o terminal aéreo, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2024. Os números seguem a tendência de crescimento verificada ao longo de 2025.

No primeiro trimestre, o aeroporto contabilizou 760 mil passageiros, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Em julho, mês de alta temporada marcado pelo período de férias, o número de viajantes foi de 315 mil, o maior já registrado nesse mês na história do terminal e o segundo com o maior fluxo de passageiros, atrás apenas de janeiro de 2020.

No período entre janeiro e setembro deste ano, o aeroporto já atingiu a marca de 2,5 milhões de passageiros, mesmo número registrado em 2012, ano em que teve a maior movimentação de sua história, antes mesmo da entrega do novo terminal, que ocorreu em 2018. Em comparação a 2024, o fluxo atual teve aumento de 13%. Esses números acompanham o aumento de demanda observada no aeroporto, que acontece desde o início de 2025.

Para o governo do Espírito Santo, a movimentação recorde no aeroporto foi impulsionada pela inclusão de cinco novos voos diários: um para São Paulo, um para Brasília e três para o Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão. Atualmente, o terminal de Vitória opera voos para oito destinos nacionais: Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Viracopos (SP), Galeão (RJ), Confins (BH), Salvador (BA), Recife (PE) e Brasília (DF).

“Sempre brinco que o Espírito Santo era o segredo mais bem guardado do mundo, mas estamos mudando este cenário. Ao adotarmos as alíquotas diferenciadas de ICMS para o combustível de aviação foi uma forma de atrairmos mais voos e, consequentemente, mais turistas. Outro ponto positivo é a organização do Estado. Os grandes eventos, os turistas, os empresários só querem ir para um local que tenha segurança, tenha infraestrutura adequada, que tenha saúde para atendimentos emergenciais e o Espírito Santo tem se destacado nessas áreas", disse o governador Renato Casagrande.

O CEO da Zurich Airport Brasil, concessionária responsável por administrar o Aeroporto de Vitória, Ricardo Gesse, disse que a colaboração com o governo do Estado tem impactado positivamente as operações do terminal. “Essa parceria tem sido fundamental para a retomada consistente e expressiva do crescimento no Aeroporto de Vitória. Os recordes que se repetem a cada mês demonstram que estamos no caminho certo.”

