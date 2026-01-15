De Cariacica e Viana

Plataforma chega ao ES com viagens de ônibus para Rio e Salvador

No lançamento, empresa também anunciou campanha promocional de viagens durante o verão, incluindo o carnaval

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:29

Linhas da FlixBus vão conectar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro e a cidades da Bahia Crédito: Divulgação

Cidades da Grande Vitória vão passar a ter mais opções de conexão por transporte rodoviário para o Rio de Janeiro e a Bahia. A plataforma de mobilidade FlixBus chega ao Espírito Santo lançando duas novas linhas próprias. A primeira vai conectar a Grande Vitória ao Rio de Janeiro (RJ) e a segunda a Salvador (BA).

Os pontos de embarque e desembarque na Grande Vitória ficam em Viana e Cariacica. As rotas também incluem as seguintes cidades da Bahia: Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Feira de Santana.

Segundo a empresa, as linhas e conexões ampliam as opções de deslocamento para passageiros que viajam entre cidades importantes para o turismo e transporte entre Nordeste e Sudeste.

No lançamento das novas rotas, a empresa está fazendo uma campanha promocional durante o período de férias de verão e carnaval, com passagens a partir de R$ 49,99. Por esse valor, é possível viajar de Cariacica para o Rio de Janeiro ou de Cariacica para Salvador.

“O lançamento das novas linhas no Rio de Janeiro, na Grande Vitória e em Salvador marca um novo momento da FlixBus no país e reforça nosso compromisso de ampliar a conectividade rodoviária, oferecendo uma experiência de viagem mais moderna, digital e acessível”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil. Essas linhas fazem parte da segunda etapa da expansão da empresa no país, iniciada em dezembro de 2025, que inclui novas rotas conectando as regiões Sul e Sudeste.

Também há ofertas para viagens com conexão: do Rio de Janeiro (RJ) para Feira de Santana (BA) com conexão em Cariacica (ES), a empresa oferece preços a partir de R$ 168,98; de Teixeira de Freitas (BA) para a capital fluminense, com conexão, os preços partem de R$ 191,98. De Eunápolis e Itabuna (BA) com destino ao Rio de Janeiro, também com conexão, os preços partem de R$ 224,98 e 286,98, respectivamente.

De acordo com a FlixBus, as passagens promocionais são limitadas e aparecem automaticamente no site, no aplicativo e no WhatsApp da plataforma, sem necessidade de cupons ou códigos promocionais. A campanha é válida para compras realizadas entre 16 e 22 de janeiro, com viagens previstas entre 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026.

