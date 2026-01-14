Ferrovia em Aracruz precisa ter segurança operacional garantida

Ramal Piraqueaçu, da Estrada de Ferro Vitória-Minas, durante a interdição que teve início em 22 de outubro do ano passado e foi encerrada no último dia 6. Crédito: A Gazeta/Arquivo

Tão importante quanto a retirada é garantir que esses bloqueios parem de se repetir. O ramal é fundamental para o transporte de cargas no Espírito Santo e não pode permanecer vulnerável, sujeito à chantagem, sendo constantemente fechado em protestos. Na decisão, o juiz também determinou que os manifestantes se mantenham a uma distância mínima de 15 metros da ferrovia, para evitar novas obstruções.

A Justiça também autorizou que a Vale, concessionária da ferrovia, monitore o local permanentemente, com recursos presenciais ou eletrônicos, para garantir o tráfego pela região. Em caso de descumprimento pelos indígenas, a Vale deve acionar a Polícia Federal imediatamente.

Essas medidas são um primeiro passo para garantir segurança operacional e jurídica na ferrovia. Mesmo que as reivindicações dos indígenas em relação à tragédia de Mariana devam ser colocadas na mesa, é preciso encontrar outro caminho para a mediação desse conflito, sem interferir em um eixo que vai garantir o desenvolvimento de uma região que almeja se consolidar como um hub logístico.

É em Aracruz, na região de Barra do Riacho, e nos municípios vizinhos que estão sendo celebrados investimentos para potencializar o setor: a ZPE (Zona de Processamento de Exportação) e o Parklog. Os constantes bloqueios na única ferrovia que liga a região ao resto do país têm um impacto na competitividade e podem simplesmente tirar o Espírito Santo de um jogo que está praticamente ganho.

Com benefícios que vão além da economia, melhorando a vida das pessoas com mais empregos e qualificação. Há muito mais em jogo do que os interesses de uma empresa.

