Ufes começa a deixar para trás uma contradição ambiental

Restaurante universitário da Ufes, em Goiabeiras. Crédito: Rafael Zambe/Arquivo

“Trata-se de uma universidade, o conhecimento que nós temos aqui precisa ser materializado na própria instituição. Ter uma universidade que não tem rede de saneamento enquanto produz conhecimento de excelência é uma contradição muito grande."



A declaração de Sonia Lopes, vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), durante a cerimônia que deu início à construção da nova rede de saneamento do campus de Goiabeiras é emblemática. Consegue traduzir o sentimento diante de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que demorou tempo demais para promover a substituição do sistema de fossa com filtro biológico adotado no campus desde a sua fundação até hoje. A modernização demorou, mas chegou.

O reitor Eustáquio de Castro quantificou o atraso. "É uma obra que já deveria ter sido feita há 40 anos e só agora conseguimos recursos para viabilizá-la, porque é complexa e envolve uma grande quantidade de recursos.” A obra foi orçada em R$ 16.554.695,40 e será feita com recursos da bancada federal.

O passivo ambiental, enfim, começa a ser superado. Além da própria contradição que é uma instituição que precisa estar nas vanguardas da ciência ainda tratar seu esgoto de forma tão arcaica, com riscos ao meio ambiente. Em 2002, reportagem de A Gazeta abordou documentos que mostravam que o esgoto produzido pelo Restaurante Universitário, sem ligação com a rede pública de Vitória, oferecia risco a mangue, lagoa e lençol freático na região de Goiabeiras.

Na mesma reportagem, foi mostrado que a Cesan havia doado em 2013 um projeto à Ufes, no valor de R$ 43.560, para a implantação da coleta de esgoto, o que não saiu do papel. Somente em 2021, segundo a Cesan e a própria Ufes, tiveram início novas tratativas sobre o assunto.

O início das obras de saneamento no campus de Goiabeiras é um importante passo para a universidade se atualizar a respeito das melhores práticas ambientais. Vitória é um dos dez municípios do país com melhor rede de esgoto, segundo o Censo de 2022. Seria um descompasso que uma universidade federal localizada na Capital continuasse tão atrás dessa realidade.

