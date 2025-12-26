Quanto mais ciclovias na Grande Vitória, melhor

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari. Crédito: Semobi

Se havia alguma dúvida sobre a necessidade dessas estruturas viárias para a mobilidade urbana, o crescimento exponencial de bicicletas elétricas e ciclomotores na Grande Vitória mostraram que elas são um caminho sem volta. É a existência dessas vias exclusivas para esses veículos que vai garantir o tráfego com mais segurança, estimulando a adesão de mais usuários.

O cenário é promissor: com essa conexão com Guarapari, será possível sair de Vitória pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, e chegar a Setiba, em Guarapari. Esse corredor cicloviário é um avanço de infraestrutura que vai colocar a Grande Vitória em um novo patamar de mobilidade.

Não se trata só de construir ciclovias, o poder público também precisa cuidar delas. Há, sim, ciclovias praticamente intransitáveis em toda a Grande Vitória, por falta de zelo. A manutenção delas é tão importante quanto a construção, para que sigam sendo seguras para quem as utiliza.

Com o aumento expressivo dos usuários registrado nos últimos anos, e a tendência de mais gente ainda aderindo, a infraestrutura precisa ser de qualidade e também chegar aos bairros mais periféricos, onde as pessoas são adeptas das bicicletas há tempos por questões econômicas. Quanto mais ciclovias, melhor.

A Gazeta integra o Saiba mais