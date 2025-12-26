Quanto mais ciclovias na Grande Vitória, melhor

2025 começou com a inauguração de uma ciclovia que transformou a paisagem no Parque de Jacarenema, em Vila Velha, e termina com o anúncio oficial da licitação para a construção de uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol, ligando o mesmo município a Guarapari.
Se havia alguma dúvida sobre a necessidade dessas estruturas viárias para a mobilidade urbana, o crescimento exponencial de bicicletas elétricas e ciclomotores na Grande Vitória mostraram que elas são um caminho sem volta. É a existência dessas vias exclusivas para esses veículos que vai garantir o tráfego com mais segurança, estimulando a adesão de mais usuários.
O cenário é promissor: com essa conexão com Guarapari, será possível sair de Vitória pela Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, e chegar a Setiba, em Guarapari. Esse corredor cicloviário é um avanço de infraestrutura que vai colocar a Grande Vitória em um novo patamar de mobilidade.
E, dentro das cidades, os investimentos nesses caminhos de bicicletas não param. Vitória acabou de anunciar a ciclovia de 2 quilômetros entre a Praça dos Namorados e a Curva da Jurema, um segmento ainda carente de ciclovias. Na Serra, o recém-inaugurado Contorno de Jacaraípe tem uma ciclovia em toda sua extensão de 8,5 quilômetros.
Em Fundão, a Praia Grande, que se conecta diretamente com Nova Almeida, na Serra, vai passar por uma revitalização que também inclui o modal. Assim como as obras do Expresso GV, na Avenida Lindenberg, em Vila Velha, também preveem uma ciclovia.
Não se trata só de construir ciclovias, o poder público também precisa cuidar delas. Há, sim, ciclovias praticamente intransitáveis em toda a Grande Vitória, por falta de zelo. A manutenção delas é tão importante quanto a construção, para que sigam sendo seguras para quem as utiliza.
Com o aumento expressivo dos usuários registrado nos últimos anos, e a tendência de mais gente ainda aderindo, a infraestrutura precisa ser de qualidade e também chegar aos bairros mais periféricos, onde as pessoas são adeptas das bicicletas há tempos por questões econômicas. Quanto mais ciclovias, melhor.
