Velório de motoboy lançado da Terceira Ponte é marcado por emoção

Velório de Glênio Alves aconteceu no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Acervo familiar e TV Gazeta

A repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com amigos de Glênio. O tio de consideração dele, Robson Gomes Freire, falou sobre o motoboy. "Ele era um grande pai, um grande brincalhão, grande homem, uma pessoa íntegra, cuidador da família. O que aconteceu com ele foi inesperado. Não vai sair da nossa memória tão fácil. Só o tempo vai dizer. Eu coloquei o apelido dele de 'motociclista de Jesus', que ele vai ser", declarou, emocionado.

Emerson Gomes Freire, também tio de consideração de Glênio, disse que esteve com o motoboy duas semanas antes do acidente. "Uma pessoa amorosa, sempre foi uma pessoa boa. Vai fazer muita falta entre nós. Trabalhador, trabalhava de manhã e à noite para dar conforto à família. Ele era a única fonte de renda, era o provedor da família".

O acidente

O acidente ocorreu na descida da via, no sentido Vila Velha, no dia 12 de junho. Imagens registradas por testemunhas mostram o motoboy no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada de uma rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo)

Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que, quando os militares chegaram ao local, a motorista do carro estava em uma ambulância da Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo) recebendo atendimento médico. Ela contou aos militares que seguia na faixa do meio da Terceira Ponte e, quando percebeu o trânsito parado, para evitar uma colisão com um carro à frente, jogou a parte frontal do veículo, um Mitsubishi Pajero TR4, para a faixa da direita.

No momento em que a frente do Pajero TR4 invadiu a faixa da direita da Terceira Ponte, ocorreu a colisão com a moto pilotada por Glênio, que acabou projetado por cima da mureta de proteção. Segundo testemunhas, na queda, Glênio bateu em uma árvore e caiu sobre um Toyota Corolla estacionado na rua antes de parar na calçada.

A motorista, Dalva Noia Mattos, foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Condutora pode ser indiciada

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na última terça-feira (18), o delegado Maurício Rocha, titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), afirmou que Dalva pode ser indiciada por homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

"Com a morte dele, a gente instaura o inquérito agora por homicídio culposo, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A partir desse momento a condutora do outro veículo vai ser intimada a prestar interrogatório na delegacia e, ao final, indiciada pelo homicídio culposo", declarou. Para a autoridade, a manobra feita pela motorista — narrada por ela à polícia — indica imprudência. "Já é um fato concreto. Isso já é um motivo para ser indiciada", concluiu o delegado.

E o que é homicídio culposo no crime de trânsito? O delegado detalhou que é quando a pessoa age por três possíveis formas: imprudência, negligência e imperícia. "É quando ela não tem intenção de realizar esse resultado, mas, por conta dessas três atitudes, acaba ocasionando o sinistro de trânsito".

Motorista lamentou

Acionado pela reportagem, o advogado Edison Viana dos Santos, que representa a motorista Dalva Noia Mattos, enviou um documento assinado pela condutora em que lamenta o acidente e afirma estar à disposição das autoridades policiais. Veja na íntegra: