Capitão da Polícia Militar morre em acidente de moto em Guarapari

O capitão Fernando Henrique de Souza da Silva morreu em acidente de mot em Guarapari Crédito: Redes sociais

O capitão do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar (QOAPM) Fernando Henrique de Souza da Silva, de 50 anos, foi a óbito nesta quarta-feira (19), após um acidente de moto. A morte foi confirmada pela Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (Aspra-ES).

Em nota publicadas nas redes sociais, a associação lamentou a morte do capitão, que era lotado na Academia de Polícia Militar (APM/ES).

"A notícia de sua perda repentina nos deixa profundamente abalados e consternados. Este não era apenas um colega de trabalho, mas um amigo, um mentor e uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu legado de bondade, respeito e alegria permanecerá vivo em nossas lembranças e em nossos corações."

Procurada pela reportagem, a Polícia Cientifica disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite de quarta-feira (19), por volta de 19h, para recolhimento do corpode Fernando, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. "Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sofrido um acidente de trânsito. O corpo da vítima, um homem de 50 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", informou a corporação. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.

O velório do capitão será realizado na Igreja Adventista Missionária do bairro Graúna, em Cariacica, a partir das 10h desta quinta-feira. Já o enterro ocorrerá no Parque da Paz de Cariacica.

Também acionada por A Gazeta, a Polícia Militar respondeu que divulgou nota de pesar sobre a morte do policial. Veja abaixo na íntegra:

"É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do capitão QOAPM Fernando Henrique de Souza da Silva, em decorrência de um acidente de moto.

O capitão estava lotado na Academia de Polícia Militar, onde deixou um legado. O oficial serviu de forma nobre por longos anos na Instituição, sempre demonstrando proatividade, compromisso, dedicação e carisma.

O velório será realizado na Igreja Adventista Missionária, no bairro Graúna, em Cariacica, a partir das 08h desta sexta-feira (21). O sepultamento está previsto para às 16h, no cemitério Parque da Paz, em Cariacica.