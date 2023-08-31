Terceira Ponte: de quem é a responsabilidade pela manutenção após ampliação?

Após inauguração de obras, asfalto da Terceira Ponte apresenta buracos Crédito: Fernando Madeira

No caso da Terceira Ponte a solução parece ser simples. Basta ao Consórcio Ferreira Guedes Metalvix, contratado e responsável pela obra na Terceira Ponte, promover os imediatos reparos. Afinal de contas, a obra foi entregue com defeito, não sendo razoável que não o faça.

Como se sabe, a Rodosol é a concessionária. A concessão é um instrumento no qual o poder concedente, neste caso o Governo do Estado, atribui determinado serviço público à iniciativa privada, devendo sempre ser observado os direitos do usuário, assim como o equilíbrio econômico-financeiro junto à concessionaria.

Mas qual o motivo da recusa em realizar a manutenção do novo asfalto?

No momento em que a empresa disputou a concessão para exploração da Terceira Ponte havia apenas 4 faixas e agora há 6, além da ciclovia, o que vai requerer mais manutenção e fiscalização. Diante dessa situação, o equilíbrio econômico-financeiro fica abalado, não sendo possível responsabilizar apenas a Rodosol quanto as manutenções corretivas decorrentes dessas falhas.