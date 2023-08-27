Terceira Ponte: asfalto de pista nova já está danificado

A expansão da Terceira Ponte foi inaugurada neste domingo (27) pelo governo do Estado, mas um trecho da pista nova se mostra em condições ruins. Na faixa da direita, no sentido Vitória-Vila Velha, o asfalto está irregular, com aparente desnível e buracos.
A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) esclareceu "que o trecho não faz parte da faixa das obras da ampliação da Terceira Ponte. A área registrada é de responsabilidade da concessionária, Rodosol, que ao término do contrato deve entregar o asfalto renovado".
A concessionária foi procurada, mas não respondeu até a última atualização da reportagem.
A inauguração foi realizada, mesmo sob chuva, e reuniu ciclistas também para estrear a Ciclovia da Vida "Detinha Son".