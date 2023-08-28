Trecho danificado da Terceira Ponte passará por reparos, diz secretário

De acordo com Damasceno, o trecho fotografado não passou por obras e o dano foi causado na hora de remover a marcação antiga da faixa de rolamento. "Nós precisamos retirar a sinalização antiga. Foi feito um hidrojateamento para retirar a sinalização, para poder botar as três faixas e, agora, a Rodosol tem a obrigação de fazer o recapeamento. Isso já está tudo programado, tudo certo".

Ao ser perguntado pela reportagem se, naquele pedaço, não deveria ter sido usado concreto — que é um material mais resistente do que o asfalto —, para que não houvesse esse tipo de dano, ele explicou que, para o vão metálico da ponte, o asfalto é o material mais adequado. "Como é no vão metálico, precisa ter pavimento flexível e não pavimento rígido. Por isso que é asfalto e, no concreto, é concreto". Isso porque o metal é mais sensível à dilatação térmica e é usado justamente por ser maleável, evitando que a ponte se quebre, esclareceu.