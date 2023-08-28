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Após fala de secretário

Rodosol diz que não vai corrigir desnivelamento da Terceira Ponte

Concessionária informou que desnivelamento entre o pavimento novo e o antigo é de responsabilidade do consórcio executor da obra de ampliação da Terceira Ponte, contratado pelo Estado; no domingo, secretário afirmou que cabia à Rodosol fazer reparos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 ago 2023 às 14:45

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 14:45

Após inauguração de obras, asfalto da Terceira Ponte apresenta buracos
Após inauguração de obras, asfalto da Terceira Ponte apresenta buracos Crédito: Fernando Madeira
Rodosol, atual concessionária da Terceira Ponte, não fará os reparos para corrigir o desnivelamento na faixa da direita, no sentido Vitória-Vila Velha, observado já na manhã do domingo (27), quando a ponte foi aberta ao público pela primeira vez, após a ampliação realizada pelo governo do Estado.
“A Rodosol esclarece que as correções para acertar o desnivelamento entre o pavimento novo e o antigo são de responsabilidade do consórcio executor da obra na Terceira Ponte (contratado pelo Estado), bem como os demais reparos necessários para correção do pavimento com a retirada da sinalização antiga.”

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No domingo (27), ao ser questionado, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, informou que o trecho é de responsabilidade da Rodosol, e que a concessionária deveria fazer os reparos.
“Ali (o trecho danificado) faz parte da Terceira Ponte, que é manutenção da Rodosol. Não faz parte da nossa obra. Foi combinado que nós precisamos retirar a sinalização antiga. Foi feito um hidrojateamento para retirar a sinalização, para poder botar as três faixas e, agora, a Rodosol tem a obrigação de fazer o recapeamento. Isso já está tudo programado, tudo certo."

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Mais tarde, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) reforçou a informação, em nota, dizendo "que o trecho não faz parte da faixa das obras da ampliação da Terceira Ponte" e que, ao término do contrato, a Rodosol "deve entregar o asfalto renovado".
Nesta segunda-feira (28), ao ser novamente indagada, a Semobi informou, entretanto, que “o consórcio (contratado para a ampliação da ponte) segue atuando com acabamentos na via e irá verificar a queixa de desnivelamento na pista”.

Pintura das faixas ainda será finalizada

Enquanto ainda não há prazo para correção do desnivelamento entre as faixas, ou consenso sobre quem fará o reparo, a pintura das faixas da Terceira Ponte deve ser finalizada quando a chuva cessar.
A Semobi explicou que, devido às chuvas dos últimos dias, não foi possível finalizar a pintura e há trechos que permanecem sem a sinalização horizontal. “O serviço será realizado assim que o tempo estiar", destacou a pasta.

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