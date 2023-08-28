Pintura das faixas da 3ª Ponte será finalizada quando chuva parar

A pintura das faixas da Terceira Ponte Terceira Ponte, que foi ampliada e agora conta com três pistas em cada sentidorês pistas em cada sentido entre Vitória e Vila Velha, deve ser finalizada em breve. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo explicou que, devido às chuvas, não foi possível terminar a pintura e há trechos que permanecem sem a sinalização horizontal.
“O serviço será realizado assim que o tempo estiar. Ainda sobre a sinalização horizontal, foi feito um serviço de hidrojateamento para atualização da demarcação da via. A área é de responsabilidade da concessionária, Rodosol, que, ao término do contrato, deve entregar o asfalto renovado.”