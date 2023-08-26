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Mudanças

10 coisas que você precisa saber sobre a Terceira Ponte; veja vídeo

Inauguração das novas faixas da estrutura e da Ciclovia da Vida está programada para este domingo (27); confira detalhes de como ficou
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 ago 2023 às 18:42

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 18:42

Após meses de obra, a nova Terceira Ponte será inaugurada neste domingo (27). Entre as mudanças na via que liga Vitória a Vila Velha está a ampliação de uma faixa em cada sentido, com tamanhos diferentes, e a implantação da Ciclovia da Vida. Mas há mais alterações e também fatos curiosos sobre a via que todos deveriam saber. Confira no vídeo: 
A programação de inauguração da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte começa às 8h, com concentração na Praça do Papa para o Pedalaço Pela Paz. A expectativa é que mais de quatro mil pessoas, entre ciclistas e pedestres, atravessem a estrutura. 
À tarde, o destaque é o Festival Luzes pela Vida, que inclui apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de um show de Luzes no Céu, com 150 drones e um Show das Águas. O evento acontece às 16h, no Cais das Artes, na Enseada do Suá. É preciso retirar ingressos para ter acesso. 

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