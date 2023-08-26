10 coisas que você precisa saber sobre a Terceira Ponte; veja vídeo

Após meses de obra, a nova Terceira Ponte será inaugurada neste domingo (27). Entre as mudanças na via que liga Vitória a Vila Velha está a ampliação de uma faixa em cada sentido, com tamanhos diferentes, e a implantação da Ciclovia da Vida. Mas há mais alterações e também fatos curiosos sobre a via que todos deveriam saber. Confira no vídeo:
A programação de inauguração da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte começa às 8h, com concentração na Praça do Papa para o Pedalaço Pela Paz. A expectativa é que mais de quatro mil pessoas, entre ciclistas e pedestres, atravessem a estrutura.
À tarde, o destaque é o Festival Luzes pela Vida, que inclui apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de um show de Luzes no Céu, com 150 drones e um Show das Águas. O evento acontece às 16h, no Cais das Artes, na Enseada do Suá. É preciso retirar ingressos para ter acesso.